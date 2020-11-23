特朗普大選落敗，在Netflix則“人氣逆襲”. November. 23, 2020 07:26. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “他是誰，怎麽當上總統的？” 這好像是關於美國總統當選人喬•拜登的故事，但並非如此。這是Netflix紀錄片《特朗普：美國人的夢》開頭出現的問題。該紀錄片講述了20世紀70年代在紐約投身酒店重建事業的唐納德•特朗普總統此後通過房地產、賭場、電視秀等獲得大眾關註和人氣，最終登上總統寶座的壹生。雖然是Netflix於2018年3月公開的作品，但最近在韓國Netflix中在“重出江湖的內容”版塊排名靠前。 最近，在美國大選中落敗的特朗普總統相關視頻內容被消費，出現了“逆襲”現象。 電影《白渣挽歌Hillbilly Elegy》間接描述了特朗普主義為何會發生，意為“只要是特朗普的話，我都會支持”，引起了國內影迷的關註。該片11日在國內影院上映後，得到了“為了理解正在走向衰落的特朗普時代，這部電影壹定要看壹看”的評價。 Hillbilly指的是居住在美國中西部及東北部衰落的工業地區“鐵銹地帶(Rust Belt)”的白人下層居民(有著“鄉巴佬”之意)。影片以在底特律患有酒精依賴癥的母親和因在掛鬥車中受虐待度過童年期後在矽谷成為成功事業家的JD萬斯的同名回憶錄為基礎創作而成。該片講述了Hillbilly的成功故事和延續無力人生的Hillbilly的現實。分析認為，這是壹部解釋這些Hillbilly為何支持特朗普的作品。 今年9月Netflix公開的紀錄片《闡述：解說投票》也很受歡迎。該作品講述了2016年特朗普和希拉裏•克林頓的大選競爭和選舉制度，在今年美國總統選舉達到高潮的本月初，在韓國社交網絡服務(SNS)和博客上成為話題。“重新看紀錄片，了解了美國大選的選舉人團制度”“學習特朗普為什麽反對郵寄投票”等，反應熱烈。 分析認為，這種特朗普內容的逆襲現象從側面證明，無論是肯定還是否定，對特朗普的關心依然存在。也就是說，以美國總統選舉為契機，人們希望了解特朗普雖然這次輸了，但為何在4年前贏得大選的欲望非常強烈。壹位博主提到《白渣挽歌》時說：“只有理解特朗普主義，才能批評特朗普。” 也有評價稱，從硬件方面來看，網絡視頻服務(OTT)的大眾化使得以前作品的“重播”變得容易。越是紀錄片或反映現實的電影，每當再現類似情況時，就會再次被消費。電影評論家全贊日表示：“電影的內容總是與時代並駕齊驅。電影之所以能持續受到觀眾喜愛，是因為能夠讀懂大眾的心聲。”

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