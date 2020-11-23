孫興慜乘坐球隊安排的包機回基地，壹復出就打入EPL個人賽季第9球. November. 23, 2020 07:26. by 兪載泳 elegant@donga.com. 托特納姆熱刺隊派包機接送回球隊基地的孫興慜(28歲)壹復出就攻破了對方球門。 22日，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺隊球場舉行的2020~21賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第9輪與曼城隊的主場比賽中，在上半場第5分鐘率先攻入制勝壹球，帶領球隊以2比0取得了勝利。自上月27日與伯恩利隊的比賽後，孫興慜時隔5場比賽再次嘗到進球的滋味，並打入聯賽第9粒入球(賽季第11粒入球)，躍居射手榜首位，本場過後已取得4連勝的托特納姆熱刺隊積20分(6勝2平1負)，在聯賽中獨占鰲頭。 孫興慜最近參加了韓國國家隊在奧地利進行的兩場友誼賽。在此過程中，7名球員被確診感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)，孫興慜也處於擔憂之中。但是，乘坐托特納姆熱刺隊派出的包機回到英國的孫興慜，在復出首場比賽中的進球證明了他的實力。 當天，對方防守隊員最警惕的孫興慜的瞬間空間滲透能力也發揮了威力。孫興慜在隊友恩東貝萊受到對方中場隊員壓迫的情況下，傳出壹記越過對方最後防守線的傳球後，閃電般沖上前去，觸球後左腳勁射破網。以絕妙的跑動避免了越位。上月5日在與曼聯隊的比賽(托特納姆6-1勝)上半場第7分鐘攻入的第壹個球，上個月19日在與西漢姆聯隊的比賽(3-3平)上半場第1分鐘攻入的進球也與當天相似，是在比賽初期攻入的閃電進球。 平時在4-2-3-1陣型中利用孫興慜擔任左前鋒的托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧，當天將孫興慜安排在右路，直擊曼城隊的要害。穆裏尼奧教練通過改變孫興慜的位置，使善於參與進攻的曼城隊左後衛若昂•坎塞洛不敢貿然前壓。雙腳都踢得好的孫興慜在沒有球的情況下，積極利用空間進行“防反(Counter attack)”後(搶到對方的球後立即開始進攻)，對方防守隊員在位置選定上遇到了困難。下半場第20分鐘，托特納姆熱刺隊的第2粒入球也是因為孫興慜從中路迂回到邊路，帶走了防守，而在對方防守空虛的另壹側，喬瓦尼•洛塞爾索抓住機會破門得分。 孫興慜憑借當天的進球再次證明了自己是“曼城殺手”。他在對陣曼城隊的共11場比賽中攻入6球，並奉獻1次助攻。孫興慜表示，“每次遇到曼城隊，就會出現很多機會，而且運氣也很好。當然，曼城隊是壹支非常優秀的球隊，因此我們進行了很多學習和賽前準備。”對於與平時不同，本場比賽被安排在右路，他表示：“兩個位置都沒有問題。(邊鋒本身)是我喜歡的位置。”對於國家隊中出現多名被診斷為新冠病毒陽性的選手，他表示：“隊友們辛苦了。特別是工作人員比球員更辛苦。希望不要因為(確診者多)就投以異樣的眼光”，表現出了國家隊隊長應有的擔當。

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