iPhone12拆開壹看，韓國產零部件的價格比重最大. November. 23, 2020 07:26. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 美國蘋果公司最近推出的智能手機iPhone12中，韓國企業制造的零部件以價格為標準占據最大比重。 21日，據日本經濟新聞報道，東京信息技術(IT)機器調查公司“Fomalhaut技術解決方案”的調查結果，在推定為373美元(約41萬韓元)的iPhone12的成本費中，韓國配件的價格比率最高，為27.3%。其後依次為美國產(25.6%)、日本產(13.2%)、臺灣產(12.1%)、中國產(4.7%)等。 在蘋果的前壹部產品iPhone11的零部件中，韓國產比重為18.2%，繼美國產(13.8%)之後居第二位，微弱地領先於第三位的日本產(13.8%)。但是這次超過了美國，與日本之間的差距也拉大了。在iPhone12中，韓國產零部件的價格比重上升了9.1個百分點，而美國和日本則分別下降了0.2個百分點和0.6個百分點。 在iPhone12中，韓國產零部件的價格比重變大是因為顯示器的變化。蘋果選擇有機發光二極管(OLED)代替現有的液晶面板，作為iPhone12的顯示器，使用了OLED領域世界市場占有率第壹的三星產品。OLED面板每張售價為70美元，約占iPhone12成本費的20%。 此外，據推測，三星電子提供的閃存的價格為19.2美元，SK海力士提供的DRAM價格是12.8美元等。《日經新聞》報道說：“雖然索尼、松下等日本企業率先開始開發OLED，但此後在投資競爭中被擠出去，成為韓國企業獨立表演的舞臺。”

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