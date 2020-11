“生活在繼續,用我們自己的色彩表現”. November. 21, 2020 07:23. by 金哉希 jetti@donga.com. “‘即使這樣,生活在繼續’,用我們自己的色彩來綣釋雖然顯而易見,但嚴肅的真理。” 防彈少年團(BTS)以“雖然日常(生活)停止了,但生活還得繼續”為內容的歌曲回歸了。BTS希望通過這張新專輯《BE》來告訴大家,受新冠疫情影響世界巡演被迫取消,通過視頻與粉絲見面時的感情和苦惱。專輯名《Be》意為“是~”“存在”等,沒有規定形態,具有開放意義。 防彈少年團20日公開了包括主打歌《Life Goes On》在內的8首歌曲。當天,他們在首爾中區東大門設計廣場(DDP)舉行了記者見面會。接受肩部手術的SUGA沒能參加。座談會現場聚集了200多名記者。記者們確認體溫、進行手部消毒後,每人坐在壹張桌子上。桌子每隔1米擺放。 “在遭遇新冠肺炎疫情所有的壹切幾乎都被按下暫停鍵的狀況時,度過了驚慌失措、空虛的壹年。這張專輯坦率地表達了郁悶和惆悵的感情。”(JIN) 雖然之前主要展示了充滿力量的舞曲,但是這次專輯的風格變了。《Life Goes On》在抒情的原聲吉他中靜靜地流淌著音樂。SUGA、J-Hope、V、智旻幽默的《我的房間旅行法》、反映V色彩的流行抒情曲《藍色與灰色》、SUGA參與全盤創作的復古流行迪斯科《暫時》等,展現了每個成員的個性。 8首歌曲的作詞、作曲以及從企劃階段到專輯封面、MV制作等,全體成員都參與了其中。智敏擔任了收集成員們意見的總括項目經理(PM),V負責MV、專輯封面等整個形象。 “想輕松地拍下日常生活中的樣子。其中還包含了成員們互相拍下的自然照片。”(V) 成員本人也坦言度過了艱難的時間。 “演出之後和粉絲們見面是我自己想做的事情,但是沒能做到,這讓我產生了‘不知道自己是什麽’的想法。在制作專輯的過程中,和成員們壹起聊天,壹起喝酒,這些瞬間給了我很多安慰。”(智旻) 他們還談到了明年初舉行的美國最具權威的大眾音樂頒獎典禮“格萊美大獎”。通過今年8月公開的《Dynamite》登上Billboard“Hot 100”排行榜頭名位置的BTS,被認為是格萊美主要獎項之壹的“年度最佳專輯獎”、“最佳流行二人組/組合表演獎”等的熱門候選。主管格萊美獎的美國國立錄音藝術與科學學院(NARAS)將於24日(當地時間)公布第63屆格萊美獎候選名單。 “在練習生時期的2009年,看到小韋恩、Jayz等說唱歌手們穿著西裝壹起站在舞臺上,受到了很大的沖擊。‘到底是什麽樣的舞臺,那些藝人們會都上臺表演呢?’”(RM) 成為世界性組合的他們雖然因不斷奔波而疲憊不堪,但通過音樂戰勝了困難。 “經歷過很多次淘汰。雖然以前很難感受到這種感情,但通過歌曲來表達這種感覺,正在努力克服。”(V) BTS將在22日舉行的“2020全美音樂大獎”上首次公開主打歌《Life Goes On》的舞臺。 另外,對於兵役問題,JIN說:“只要有國家的召喚,我隨時都會答應的。成員們都有同樣的想法。”

