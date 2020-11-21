韓國政府：“第三波流行進行中，希望不要舉行年末聚會”. November. 21, 2020 07:24. by 李美智, 全主榮 image@donga.com,aimhigh@donga.com. 韓國國內壹直擔心的新冠疫情第三波流行開始了。這是繼2、3月份以大邱慶北為中心的第壹波、8、9月在首都圈觸發的第二波之後的又壹撥流行。但目前的流行趨勢比第壹波、第二波更加嚴重。對病毒生存環境有利的冬天即將到來，對國內產生影響的海外情況也進壹步惡化。最重要的是，隨著人們對保持社會距離的警覺心渙散，日常防疫處處都出現了漏洞。 截至20日0時，韓國新增363名新冠確診患者。連續三天超過了300人。以首都圈和光州、江原、全南等擴散趨勢嚴重的地方為中心，接連出現了感染。濟州和世宗等地也出現新確診病例，呈同時多發性擴散態勢。 中央事故處理本部防疫統籌班長尹泰浩在當天的例行記者會上表示：“首都圈社區大舉流行，大規模流行趨勢越來越明顯”，“我們判斷，這是繼2月、3月和8月之後的第三波流行。”這是政府首次公開第三波流行。 在21日全國實施中等教師聘用考試的前壹天，首爾市永登浦區的某聘用考試學院出現了32名確診者。高考剩下不到2周，防疫負擔正在加大。雖然政府表明了提升到先行保持社交距離二級的方針，但情況並不樂觀。在放松到保持社交距離壹級後，通過各種聚會等的病毒傳播正在安靜地進行。這也是在寒冷的天氣中，人們越來越擔心所謂的“三密（密閉、密集、密切接觸）”傳播的原因。 截至當天，韓國新冠累計確診患者超過3萬人。自1月20日發現首例患者以來，已經過了305天。同壹天，累計死亡病例也超過了500人。國務總理丁世均當天在中央災難安全對策本部會議上發表對國民談話表示：“現在全國任何地方都沒有安全的地方，這種不安感正在增加”，“年末之際，請盡量不要舉行各種計劃中的聚會，除了必要的活動以外，盡量留在家裏。”

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