日本駐韓大使館暗示將強行“排放福島核電站汙水”. November. 21, 2020 07:24. by 韓基渽 record@donga.com. 20日，日本駐韓大使館高層當局者會見韓國記者，就日本政府的福島第壹核電站汙水排放壹事表示：“雖然不能斷言，但不久後就可以具體決定今年的排放方案。正在研究將排放時期定在2022年夏天”，暗示將強行排放汙水。有分析認為，日本政府在事實上決定向海洋排放核電站汙染水的情況下，為了消除韓國國內的反駁，展開了輿論戰。如果日本正式宣布排放核電站汙水，將成為棺義偉內閣上臺後韓日間新的矛盾因素。 該當局者還表示：“反正不能再拖了(排放決定)。(決定最晚)當然會在(明年)東京奧運會之前。(排放時間)2022年正是福島核電站用地占滿、無法再設置儲存汙水的水罐的時期。”對於韓國政府壹直對排放汙水表示擔憂，該當局者稱“有監控方針，將公開所有信息”，但同時也表示“(排放)決定本身是主權國家(問題)”，明確表示無意協商是否排放汙水。對此，外交部表示：“我們將持續要求(對汙水處理的)信息公開。”

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