比特幣交易價格突破2000萬韓元…“復活”vs“泡沫”. November. 21, 2020 07:24. by 金紫炫記者、金衡民記者 zion37@donga.com,kalssam35@donga.com. 壹度被遺忘的投資商品虛擬貨幣又回來了。代表性的虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)的價格在時隔2年零10個月後突破了2000萬韓元。與過去“比特幣狂潮”時不同，玫瑰色的展望(樂觀態度)和仍然存在泡沫的懷疑論針鋒相對。 20日，據國內虛擬貨幣交易所Bithumb透露，截止到當天下午3時，比特幣的交易價格為2009.5萬韓元。此前，18日超過2000萬韓元後反復漲跌，連續三天以2000萬韓元左右成交。 比特幣國內市價上升到2000萬韓元是自2008年1月以來的第壹次。最近壹個月內上漲了50%以上，與今年年初相比，上漲了2倍以上。 據分析，由於流動性過剩，PayPal、JP摩根等全球金融公司接連投入虛擬貨幣交易服務，使國內外比特幣市場升溫。再加上各國央行加快了發行“數字貨幣”的步伐，美國拜登政府可能會出臺親虛擬貨幣政策的觀測也助長了這種趨勢。 但是，人們對此的展望卻出現了很大的分歧。有說法稱：“這是代替黃金的投資手段。明年年末將超過3億韓元”，但也有不少人反駁稱，“依然是貨幣功能不足的危險的投機資產。”政府決定從明年10月開始對虛擬貨幣收益征收20%的所得稅。

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