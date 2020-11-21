孫興慜擺脫新冠感染危機，領取英超10月最佳球員獎. November. 21, 2020 07:24. by 金正勛記者 hun@donga.com. “超級SONNY”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)從感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的擔憂中擺脫出來，重新開始了奔跑。 結束在奧地利舉行的國家足球代表隊友誼賽回到英國的孫興慜，加入了托特納姆熱刺隊的隊內訓練，為22日淩晨2時30分主場與曼城隊的英格蘭超級聯賽(EPL)比賽做準備。托特納姆熱刺俱樂部20日還公開了孫興慜和塞爾日•奧利耶、穆薩•西索科等壹起熱身的照片。 孫興慜曾在比賽中與在國家隊被確診為新冠陽性的隊友黃喜燦擁抱，在英國再次接受了英超規定的新冠檢測。雖然沒有公開結果，但應該是被判定為陰性，所以才加入了球隊訓練。 孫興慜還參加了因加入國家隊而推遲的多種俱樂部活動。他獲得了英超月度最佳球員獎。EPL托特納姆熱刺隊通過官方網站和社交網絡媒體(SNS)等發布了孫興慜獲得EPL“10月最佳球員”的消息。這是繼2016年9月和2017年4月之後，孫興慜第三次獲得該獎項。孫興慜發表感想說，“多虧了眾多球迷的助威和支持，我才能獲得這麽好的獎。上個月是完美到所有選手都足以獲得這個獎的月份，但在賽場同僚、工作人員和粉絲們的幫助下，我才能獲得這個獎。”孫興慜在10月份壹個月內的3場聯賽比賽中攻入4球，並奉獻2次助攻。 孫興慜特別感謝了和自己配合默契的搭檔哈裏•凱恩(27歲)。“本以為凱恩會獲獎，但沒想到自己拿了獎，讓我很驚訝。現在將這個獎頒給凱恩也不奇怪，凱恩對我很好，我得到了這個獎，特別感謝凱恩和所有球員。此次獎項並沒有結束，為了能夠獲得更多的獎項，我會為了球隊而努力的。”這是托特納姆熱刺隊球員繼2018年8月的盧卡斯•莫拉之後時隔2年再次獲得該獎項。 孫興慜同壹天還通過托特納姆熱刺隊的官方推特與球迷進行了溝通。孫興慜壹壹回答了球迷的提問。孫興慜向要求推薦歌曲的粉絲推薦了防彈少年團(BTS)的《Dynamite》，在要求推薦韓國電影的請求中則介紹了奉俊昊導演的電影《寄生蟲》。另外，對於“把思念粉絲的心意用1~10分來打分”的要求，他機智地回答說“11分”。

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