美國在政權交替時期也對朝鮮實施追加制裁. November. 21, 2020 07:25. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國財政部當地時間19日對牽涉朝鮮向海外輸出非法勞工的朝鮮和俄羅斯兩家企業實施了制裁。這是美國自3月份以來時隔8個多月再次對朝實施新的制裁，有分析認為，雖然特朗普政府的任期還有兩個月左右，仍然不會放松對朝制裁的力度。 美國財政部海外資產管制局表示，在俄羅斯運營的朝鮮公司鐵山貿易、俄羅斯建設公司木蘭LLC被追加列入特別指定制裁對象名單。據悉，鐵山貿易是俄羅斯管理朝鮮勞動者的企業，參與了朝鮮勞務人員獲得進入俄羅斯工作許可的過程。木蘭LLC壹直獲得朝鮮勞務人員進入俄羅斯市場和就業的勞動許可。 2017年12月通過的聯合國安理會對朝制裁第2397號決議規定，在24個月內將派往海外的朝鮮工人全部遣送回朝鮮。因此，去年12月之前，聯合國成員國必須把在本國活動的朝鮮工人全部遣送回本國，但中國和俄羅斯等國卻回避這壹要求，繼續雇傭部分朝鮮工人。 據分析，美國財政部的此次制裁是為了堵住制裁的這壹漏洞，完全杜絕朝鮮向海外輸出勞工賺取外匯。這似乎也帶有警告中國和俄羅斯協助對朝制裁的性質。

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