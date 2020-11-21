壹日新增確診接近400人，迎來第三波流行的“危機的K防疫”. November. 21, 2020 07:25. . 新冠新增確診病例昨天增加到363人，連續三天保持在300多人。這是自以首都圈為中心的第二波流行達到頂點的8月28日（371人）以後85天來的最高紀錄。累計確診病例和累計死亡病例分別超過了3萬名和500名。防疫當局判斷，首都圈正發生第三波流行。韓國國務總理丁世均昨天發表談話稱，“K防疫面臨危機”。 K防疫的核心是利用電子出入名冊等快速動態追蹤和診斷檢查。但是最近，全國同時發生10多起不知道感染途徑的小規模集體感染，使K防疫的核心兵器變得無力。以首爾市延世大學校園、中浪區體育設施和京畿道金浦市練歌廳等為中心，移動半徑較廣的年輕層確診患者比重正在增加，因此有可能加速擴散至全國。 更何況，各種辭舊迎新聚會較多的年末即將到來。如果照此下去，每天的確診人數有可能超過900人，甚至有可能擴大到2、3月份第壹波大流行之上。要減少外出和聚會，實行在家工作和錯時上下班制度，切斷感染擴散的紐帶。今年夏天第二波流行時，日增確診患者人數達到400人左右，達到頂峰後，直到下降到兩位數為止，共花費了3周的時間。即使現在是第三波流行的頂點，距離有50萬人參加的高考還有不到兩周的時間。政府應當根據擴散趨勢，主動上調保持社交距離的級別，尤其要確保高考順利進行。 在第三波流行來臨的情況下，首爾市防疫實務負責人主張目前的確診患者劇增是受到了光復節光化門集會的影響，引發了爭議。將3個月前結束的集會與最近的情況聯系起來，雖然有些無語，但是首爾的累計確診病例（7228名）超過了經歷新天地事件的大邱，相關當事人對此應該比任何人都感到負責任，而不應該怪罪別人。防疫要承受日常和生計的損失，只有全體國民共同參與才能取得效果，因此防疫當局得到信賴比什麽都重要。在需要團結壹致應對的緊要關頭，誰也不能以分撥分派式的獵巫來降低防疫力量。

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