聯合國第三委員會壹致通過“北韓應對新冠疫情，必須遵從國際人權法”的決議案. November. 20, 2020 08:01. by 兪載東, 崔智善 jarrett@donga.com,aurinko@donga.com. 18日(當地時間)，以譴責朝鮮當局侵害人權、敦促改善為內容的朝鮮(北韓)人權決議案在聯合國大會上連續16年被采納。但是，盡管今年發生了北韓軍隊擊斃海洋水產部公務員的事件，但韓國政府繼去年後，今年也沒有作為共同提案國參與其中。 聯合國大會第三委員會當天在美國紐約聯合國總部以全體成員同意的方式通過了北韓人權決議案。美國、日本、德國、法國、加拿大等58個國家作為共同提案國參與了此次決議案。 韓國在2008~2018年作為共同提案國參與其中，但去年和今年均缺席。外交部當局者在通話中表示：“這是綜合考慮韓半島局勢等諸多情況後做出的決定。” 聯合國在決議案中表示“強烈譴責朝鮮政權長期以來有組織地進行的侵犯人權行為”，敦促朝鮮當局尊重人權和自由，無條件釋放政治犯。決議案中沒有具體提及9月末韓國公務員在西海被朝鮮軍殺害的事件。但決議案敦促稱，“北韓政府應對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，必須遵從國際人權法和聯合國安理會決議。”

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