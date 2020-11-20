K-POP繼非洲裔之後，虛擬成員也登場. November. 20, 2020 08:01. by 林熙允記者 imi@donga.com. 最近，K-POP歷史上首次接納非洲裔成員為壹員。她們就是上個月在韓國出道的女團“BLACKSWAN(黑天鵝)”的成員法圖(本名法圖桑巴•25歲)。塞內加爾約夫出生。她居住在比利時，幾年前來到韓國。該組合中還有巴西籍成員蕾亞(原名拉裏薩•卡爾特斯•19歲)。加上韓國成員，相當於亞洲、非洲、歐洲、南美文化圈融入到了壹個韓國流行音樂組合中。 19日下午在首爾的宿舍通過視頻通話見到的法圖和蕾亞說：“從小就憧景著K-POP，現在夢想成真了，難以置信。通過網絡和視頻看到的與現實不同，熟悉韓國文化並不容易，雖然現在還有些人對我們感到陌生，但我們會繼續向著夢想奔跑。○ 成員國籍從美籍或亞裔→歐洲、非洲出身 在K-POP中，外國成員和跨國成員並不陌生。但是以前的成員引進主要集中在大中華地區、日本、中國臺灣。擁有美國或加拿大國籍的成員在人種上也是亞裔韓裔或華裔。2PM(2008年出道)隊內成員尼坤是對鄰近的泰國人打開門戶的信號彈。 最近隨著K-POP急速全球化，在滯銷韓國文化的粉絲群中，有才能的誌願生層出不窮。隨著韓國各種競賽節目被輸出，越來越多的人接受K-POP特有的練習生制度、封閉的訓練系統，歌謠企劃公司也迎來了新的機會 在英國倫敦成立的女團“KAACHI”(今年4月出道)由壹名韓國人、壹名英國人和兩名西班牙國籍的成員組成。成員妮可來自委內瑞拉。出道曲《Your Turn》的MV點擊率超過了1200萬次，成為了話題。本月初KAACHI發行了第二張單曲《Photo Magic》。 中南美和歐洲粉絲的反應非常熱烈。如果把最近壹個月裏觀看KAACHI的MV的觀眾按國籍分類的話，墨西哥最多，占12.5%，前十名中有巴西、哥倫比亞、智利、土耳其、阿根廷、秘魯等。推出KAACHI女團的FrontRow公司代表李慧琳表示：“成員們和海外粉絲用當地語言親切交流，文化上也很容易產生共鳴，因此很多地區的粉絲同時激增。錄新曲時即興添加西班牙語歌詞等，在內容上容易加入多種文化要素也是優點。” 黑天鵝女團所屬的DR音樂公司的代表尹登龍表示：“中南美和歐洲練習生在當地生活1年，每周遠距離完成作業(韓語、唱歌、舞蹈)，持續1年時間。如果通過，他們就會來到韓國，正式投入訓練。”法圖和蕾亞分別經歷了2年和4年的練習生生活。據尹代表透露，法圖出道後，DR音樂的海外選秀誌願者中，非洲裔的比例增加到了90%。他說：“新壹代不重視膚色。在體育層面，人們對各國外國選手已經十分熟悉。今後將大力支持組合成員的當地個人活動，總有壹天培養出只由非洲裔組成的R&B組合。” 文化圈能否將K-POP培養系統原封不動地運用到其他成員身上，依然是個難題。“KAACHI”的大本營在倫敦，因此成員們在私生活和共同訓練之間很好地保持了平衡。李慧琳代表說：“用韓國的想法來控制成員們很難。”○ 虛擬人物，通過虛擬形象復制的K-POP 17日，SM娛樂公司野心勃勃地推出了新女團“Aespa”，成員數是“4+4”。因為4名實際成員中存在各自對稱的人工智能(AI)虛擬角色。當天公開的出道曲《Black Mamba》中虛擬成員亮相了。歌詞也是以“不停搭話的我的aespa/這種感應交流，妳的存在將我帶到了另壹個層面”開始的。 既不是韓國人也不是外國人的假象存在——人工智能虛擬人物，在2020年代成為K-POP全新而強大的成員的可能性很大。 BLACKPINK不久前在虛擬空間由虛擬人物主演的音樂錄影帶創下了8000萬次以上的點擊率。這是通過以閽壹代為中心，擁有2億用戶的虛擬平臺“閽epetto”進行的。BigHit娛樂和YG娛樂向運營閽epetto的NAVER 閽投資了120億韓元。 正在企劃AI虛擬偶像的某娛樂公司相關人士表示：“與第四次產業革命壹起，娛樂產業也會發生巨大變化，未來世界將以名人與虛擬人物為中心。正在策劃與之相適應的K-POP藝人。” 富川國際幻想電影節XR館長金鐘民(音)表示：“美國的虛擬角色‘Lil Miquela’因產品代言費等，今年壹年獲得了130億韓元的收益。打破時空界限，由企劃者完全控制的AI名人是娛樂產業的夢想。今後文化的認同感問題也將完全改變。”

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