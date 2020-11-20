黃喜燦新冠檢測呈陽性，曾擁抱他的孫興慜？. November. 20, 2020 08:03. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “此次國家隊召集大家都很辛苦。” 18日(韓國時間)，結束在奧地利舉行的國家足球代表隊友誼賽後，為回到所屬俱樂部萊比錫紅牛隊(德國)乘坐飛機的黃喜燦(24歲)在Instagram上發表了上述文章。他在出國72小時前，即16日進行的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)檢測中被診斷為陰性，可以乘坐飛機。 但是黃喜燦抵達德國柏林後，正準備乘坐前往萊比錫的火車，從大韓足球協會那裏得知自己確診感染新冠肺炎。也就是說，在17日與卡塔爾隊的比賽結束後，應國家隊球員所屬的幾支歐洲球隊和亞洲足球聯盟的要求，足協實施的新冠檢測中呈陽性反應。最終，黃喜燦乘坐所屬球隊準備的防疫車輛前往萊比錫，開始自我隔離。 雖然友誼賽已經結束，但國家隊的新冠病毒恐懼癥仍在繼續。隨著黃喜燦和1名工作人員追加感染，與友誼賽相關的確診患者數為7名運動員和3名工作人員。黃喜燦在對陣卡塔爾隊的比賽中首發出場並踢了76分鐘，而且成功進球後還抱著孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)等隊友進行了慶祝動作。考慮到潛伏期等因素，有人擔心會出現新的感染者。 乘坐托特納姆熱刺隊準備的包機回到英國的孫興慜，在與卡塔爾隊的比賽之後沒有接受足協的新冠檢測。據協會相關人士透露，根據不承認外國檢測結果的英格蘭足球超級聯賽(EPL)規定，孫興慜在英國接受了檢測。 由於此次事件，參加在卡塔爾舉行的亞洲足球聯盟冠軍聯賽(ACL)的K聯賽球隊出現了嚴重的戰鬥力流失。全北現代隊和FC首爾隊決定，不把參加國家隊比賽的球員派往卡塔爾，而是將他們直接送回韓國。因此，全北隊的孫俊浩和李周勇、首爾隊的朱世宗和尹鐘圭將缺席亞冠聯賽的比賽。蔚山現代隊內被確診感染新冠肺炎的守門員趙賢友正在奧地利宿舍隔離。正在等待大韓足球協會推進的韓國行包機的他在Instagram上上傳了透過窗戶的宿舍外風景照片，並留言稱“希望可以平安回到韓國”。

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