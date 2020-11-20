首爾市教育廳建議立即實施高三遠程授課. November. 20, 2020 08:02. by 崔예나, 金守蓮 yena@donga.com,sykim@donga.com. 隨著最近新冠確診病例的劇增，首爾市教育廳建議從19日開始進行高三遠程授課，這壹時間比政府的方針早了壹周。教育部此前決定，從高考壹周前的26日開始將全國高中課程轉換為遠程授課。 首爾市教育廳19日表示：“由於新冠疫情正在擴散，強烈建議從現在起所有高三學生都轉為遠程授課。”首爾市轄區內的高中（230所）中的67%（153所）已在19日之前將高三轉換為遠程授課。因此首爾市教育廳的勸告適用對象為77處。首爾市教育廳的勸告雖然不是強制性規定，但預計大部分高中會接受。因為高三學生目前已完成高考出題範圍的學習進度，大部分學生都在學校自習。部分學生因為擔心感染新冠病毒，提交了校外體驗學習申請書後沒有上學。據首爾市教育廳透露，到目前為止，首爾地區高考誌願者中還沒有出現新冠確診病例。 最近，隨著新冠疫情擴散趨勢的加快，考生和家長中不斷有人要求提前轉換為遠程授課時間。在首爾以外的地區，也有很多學校比政府方針更早在高三實施遠程授課。19日，因新冠疫情而中斷上課的學校比前壹天增加了43所，達到130所。 此外，社會副總理兼教育部長柳恩惠重申了按原計劃於12月3日舉行高考的立場。柳恩惠當天在參加某廣播節目時表示：“高考只剩兩周了，這也是不能可以輕易延期的考試”，“因為確診患者或自行隔離人員有可能進壹步增加，所以正在竭盡全力使高考能夠平穩運行。”她還強調：“已請求疾病管理廳予以協助，讓在高考前壹天（12月2日）接受新冠病毒檢測的考生迅速拿到診斷結果。”

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