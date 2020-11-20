佩洛西再次當選美國國會眾議院議長，“戰鬥力無人能及”. November. 20, 2020 08:02. by 華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 現年80歲的美國國會眾議院議長南希·佩洛西將繼續任職兩年時間。民主黨在今年的眾議院、參議院選舉中取得了不太滿意的結果，要求變化的新晉勢力的呼聲也不小，但尚未出現超越她的老練和戰鬥力的人物。 據國會專門媒體《國會山》報道，眾議院多數黨民主黨18日在通過視頻進行的選舉中再次推舉了以單壹候選人身份參選的佩洛西。她將於明年1月在眾議院通過投票程序，擔任第117屆國會的眾議院議長，任期兩年。截至目前，民主黨擁有超過435名眾議員半數的219個議席。 佩洛西如果任滿任期到2022年，將創下領導民主黨20年的紀錄。1987年，她作為民主黨所屬議員當選為聯邦眾議員，開始政治活動，從2003年開始壹直堅守著民主黨第壹人的位置。2007年，她被選為首位女性眾議院議長，並主持了4年的議會，隨著民主黨在2018年中期選舉中獲勝，她再次獲得了眾議院議長職位。 外界此前認為，在“特朗普總統審判論”高漲的此次選舉中，民主黨將乘著“藍色浪潮”掌握眾議院乃至參議院，但與這種充滿期待的預測相反，佩洛西未能確保參議院過半數議席。眾議院雖然勉強維持了多數黨地位，但被共和黨奪走了10個席位。這種寒酸的成績單引發了責任論，也引發了民主黨內年輕的新晉勢力沒有表現出包容力的批評之聲。 但是，佩洛西以老練的政治力掌握黨內領導層，成功確保了兩年的任期。去年“俄羅斯醜聞”爆發時，她領導眾議院通過了對特朗普總統的彈劾案，反對在南部設置國境隔離墻和非法移民政策，與特朗普總統正面交鋒，其戰鬥力得到了“黨內無人能及”的評價。據《國會山》報道，她給民主黨帶來的政治贊助資金之高創下紀錄，在財政方面的貢獻也不容忽視。 正如有人預測“今後兩年將成為最艱難的任期”，佩洛西面臨的課題不容忽視。因為包括強硬左派在內的黨內勢力之間的相互矛盾正在全面展開，而且對現任領導層長期執政的疲勞感和不滿也在加大。她似乎意識到了這壹點，當天在議會會見記者時表示：“將遵守對領導力和常任委員會議長的（時間）限制。”她在2018年當選眾議院議長時曾表示“將幹4年”。她也是在確認，此次眾議院議長的任期將是最後壹次。 除佩洛西外，81歲的斯坦利·霍耶和80歲的吉姆·克萊本也在當天的選舉中分別被再次壹致推舉為參議院和眾議院民主黨黨鞭。至此，美國政治與78歲的當選總統拜登壹道，進入了超高齡政府及執政黨體制。

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