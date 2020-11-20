笑之罪. November. 20, 2020 08:02. . 這是壹幅美麗的母女肖像畫。靠在媽媽懷裏的女兒和雙手抱著孩子的媽媽幸福地註視著畫面外的觀眾。19世紀法國畫家伊麗莎白·維瑞·勒布倫畫的這幅畫，能夠讓人感受到溫暖的母愛，但它壹發表就受到了強烈的指責。為什麽呢？ 勒布倫的父親是畫家，因此她得以早早就學會了繪畫。她從10歲出頭開始畫專業肖像畫，15歲代替去世的父親賺夠了養家糊口的錢。她在19歲時成為巴黎聖呂克學院的會員，兩年後與畫家兼畫商的丈夫結婚。她不僅繪畫實力出眾，美貌、時尚感、社交能力也非常出眾，上流層顧客的訂貨絡繹不絕。她很快受到瑪麗·安托瓦內特的關註，作為女王的正式肖像畫家和皇家學院的會員而聲名遠揚。 這幅畫是她31歲時的自畫像。抱著6歲的朱莉的畫家看起來非常幸福。但是畫作在1787年沙龍展上展出後，就引起了巨大爭議。不僅是藝術家們，連贊助者也大加指責。理由只有壹個。因為女人露出牙齒，張著嘴笑。這在當時被人們視為打破美術傳統的無理行為。 更大的危機在3年後降臨。法國革命後，她的訂貨商們被逮捕，勒布倫帶著女兒逃到了海外。直到回國為止的12年裏，她獨自撫養孩子，在世界各地流浪。她每到壹處都會畫名人肖像賺錢，並且在10個城市作為學院會員活躍。 雖然勒布倫是走在時代之前的畫家，但她的藝術在很長壹段時間內沒有得到應有的評價。有人說她的實力靠交際術和外貌才受到認可，或者說她描繪了陷入自我陶醉的母愛，對她備加指責。勒布倫壹生留下800多幅作品，直到最近才被重新審視。美貌和才能，得到認可的專業職業，充滿母愛的媽媽。放在今天，她會不會聽到“超級媽媽”“神奇女性”的贊譽呢？

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