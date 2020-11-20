如果愛因斯坦沒有朋友. November. 20, 2020 08:03. . 戴著口罩參加了普通物理學期中考試。當天，記者在入學以來第壹次在教室裏見到了（大學）壹年級學生。壹個月後，就要結束壹個學年。在學校關門的情況下，已經過去了壹年。 壹個男生考試後申請了面談。“獨自學習，無法投入進去，也不知道我做得好不好。”這個學生好像連朋友都沒有。於是我對這位朋友說，無論如何也要交朋友，壹起學習。交朋友，需要有先接近的心。然後做自己想做的事情。現在可能更是個機會。這可能是興趣愛好，也有可能是別的事情，但現在是做自己想做的事情的時候。 物理學雖然是孤獨的學問，但也不能只靠自己。它既是通過無數的參考文獻尋找道路，通過別人的研究將自己的創意性想法普及化的學問，同時也是通過對話完成的學問。和同事們討論、參加研討會，是因為可以通過其他學者受到刺激，也可以壹起解決問題。意外地，通過別人的想法，發現了看不見的新路的情況也很多。 愛因斯坦1896年進入大學後，與壹兩個朋友壹起熱情地學習和分享困惑自己的問題。雖然他仍然認為自己是流浪者和孤獨者，但為了和朋友喝咖啡，經常去咖啡廳，和自由奔放的朋友及同事們壹起享受音樂演唱會。在學生時代遇到朋友馬歇爾·格羅斯曼對他來說是很大的幸運。格羅斯曼還向經常曠課的愛因斯坦展示了自己的筆記。對於需要準備考試的愛因斯坦來說，那本筆記本就像是救世主壹樣。格羅斯曼為愛因斯坦在專利事務所就職助了壹臂之力，還幫助他把特殊相對論發展成壹般相對論所必需的重要數學計算方法。有這樣的朋友，對於愛因斯坦來說難道不是無法用任何東西交換的祝福嗎？ 愛因斯坦的小提琴演奏已經超出了興趣。他喜歡莫紮特和巴赫。對於他來說，音樂不僅是脫離現實，更意味著隱藏在宇宙中的和諧、偉大的作曲家的創造天才性、超越語言的美麗發現。他在音樂和物理學中都追求和諧之美。他對音樂是多麽熱情，有壹天在宿舍隔壁聽到鋼琴聲，就拿起小提琴跑到隔壁，壹起演奏莫紮特的奏鳴曲。此後，音樂與物理學壹道，也是他永遠的朋友。 愛因斯坦以接近倒數第壹的成績大學畢業了。這個事實雖然是件有趣的事情，它既瀟灑，同時也給我們帶來某種莫名的安慰。我想到：“希望申請面談的那位朋友在大學裏能拋開成績，交到帥氣的朋友，並擁有壹生為自己的生活增光的興趣……”

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