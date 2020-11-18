缺乏百年大計的光華門廣場工程……時過不久又要拆掉重來嗎？. November. 18, 2020 08:00. . 首爾市前天在市民團體的反對聲中開始了光化門廣場的再構造化工程。拆除世宗文化會館所在的廣場西側道路，在原位置上建設數千棵樹和草坪的市民廣場是再結構化工作的核心。現在廣場兩側通行的車輛將行駛在擴大為雙向7至9車道的教保大廈壹側東面的車道上。 2009年竣工的現有光化門廣場被車輛行駛的大道包圍，市民的接近性下降，廣場功能嚴重不足，這是事實。 2023年工程完工後，市民可以在比現在更寬闊的步行廣場享受閑暇時光，從這壹點來看，再構造化事業的必要性應充分肯定。但是，把類似於國家象征的廣場建設成為向壹邊傾斜，這是否合適？諸如此類未解決的課題不是壹兩個，首爾市在這種情況下強行施工，有些操之過急。 光化門廣場偏向壹方的方案，從去年首爾市首次提出構想開始，就壹直備受爭議。已故樸元淳市長也表示：“將收集市民的意見，重新確定事業的時間和方向。”世界上幾乎沒有將代表國家的廣場推向空間壹邊的情況。 市民團體也反對廣場建成後，將步行者的通行量集中在廣場東側的壹半左右的世宗文化會館方向。盡管如此，首爾市在樸市長去世後的9月發表修正案後，仍然進入了施工階段。在距離首爾市長補選只剩下5個月的“市長缺位”狀況下，是否應該像推進僅僅是完善對策壹樣強行實施改變首爾廣場結構的重大事件，缺乏邏輯依據和共識。 光化門廣場是超越單純市民公園概念的韓半島中心空間。如果考慮漢陽遷都的歷史和代表首爾的象征性，首先應該拿出讓首爾市民和所有國民都能認同的最佳方案。如果不這樣，而是以“這是已在推進的事業，完工再說”的公務員思想處理，10多年前投入750億韓元建造現在的光化門廣場後，再投入791億韓元的血汗稅金拆掉重來，這樣的錯誤遲早會反復出現。只有具備展望100年的長遠的歷史眼光和意識，才能制定得到全體首爾市民祝福的藍圖。即使為時嫌晚，現在中斷工程、重新從原點進入公論化程序，才是減少更大社會爭議和費用的出路。

한국어