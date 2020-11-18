仍然遙遠的“去特朗普時代”. November. 18, 2020 08:00. by 張澤東 will71@donga.com. 美國總統選舉結束，決定當選和敗選已經過了10天。 通常情況下，這段時間裏，主要外媒的報道應該充斥著當選總統的願景、政策和動靜，但今年卻不同。與當選總統拜登壹樣，出現了很多敗選的特朗普總統相關報道的罕見情況。相比作為美國現任總統的統治行為，大部分消息都是關於他不服大選結果及其在選後的行為。 不服大選結果似乎不會能持續很久。如果特朗普總統想獲勝，就必須在目前擁有的232張選舉人票之外，再確保38張以上的選舉人票，通過訴訟和重新計票，必須在3個以上的搖擺州中推翻結果。在票數差距最小的亞利桑那州，也相差1萬票以上，因此實現的可能性較低。由於美國復雜的選舉制度，在最終確定選舉人團的過程中可能會出現大大小小的爭議，但預計很難扭轉大勢。 相反，有關特朗普總統今後動向的新聞，今後也將持續很長壹段時間。幾乎沒有人預料他會自動離開政界. 據外電報道，如果他繼續從政，將以參加2024年總統選舉為目標，而且已經做好了相當部分的準備。《華盛頓郵報》和《紐約時報》報道說，特朗普總統已向親信表明了再次挑戰2024年總統選舉的意向，不久將正式公布。 有分析認為，特朗普總統最近表示支持共和黨全國委員會主席連任、設立政治資金籌款團體（PAC）等，都是為了維持對共和黨的影響力。也就是說，為了再次挑戰大選，他將首先成為“在野黨領導人”。 當然，在特朗普總統面前，並不只是鮮花滿徑。政治家們常說“政治是移動的生物”，以前在選舉中獲得很多票數的政客在挑戰下屆選舉時，取得不理想成績的人不在少數。因為隨著時間的推移，民心和選舉構圖也會發生變化。在美國競選連任失敗的總統再次挑戰成功的案例，僅在19世紀有過壹次。通常政治家們在成為“前任”的瞬間，其影響力和人氣就會大幅下降。 但大部分人認為，至少眼下在美國共和黨內很難找到能夠代替特朗普的人選。美國有線電視新聞網（CNN）分析稱，“特朗普總統已經超越了掌控共和黨的水平，而是共和黨的唯壹面孔”。 在此次大選中，他獲得了超過7300萬張選票，這是除拜登在此次大選中獲得的票數（約7880萬票）之外，歷屆總統選舉中得票最多的壹次。由此可見，特朗普總統的粉絲群非常強大，而且“特朗普主義”具備堅實的品牌力量，這壹用語近乎固定化。因此，對民心敏感的共和黨政治家們很難反對特朗普。 在美國參議院，共和黨占據多數黨的可能性很大。今後，如果特朗普主導的共和黨在參議院阻止拜登的政策和人事安排，拜登的運身之地將大大縮小。這不僅會影響美國國內政策，還會影響外交安保、貿易等有關世界各國的政策。這也是海外繼續關註特朗普總統動向的主要原因。在此次大選中，雖然民主黨的“反特朗普”戰略獲得了成功，但距離“去特朗普”時代的到來還需要壹段時間。

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