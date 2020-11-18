燃燈會基本確定登陸聯合國教科文組織人類非物質文化遺產. November. 18, 2020 08:00. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 慶祝釋迦牟尼佛祖誕辰日的韓國佛教傳統活動——燃燈會有望被列入人類非物質文化遺產代表目錄。 據文化遺產廳17日透露，聯合國教科文組織非物質遺產保護協會政府間委員會(非物質遺產委員會)下屬的評估機構對韓國政府申請列入代表目錄的燃燈會進行了審查，並下達了“建議列入”的判定。評價機構評價道：“韓國的燃燈會登記申請書準備得非常充分，向人們展示登陸特定非物質遺產的代表目錄可以如何提高對非物質遺產整體重要性的認識。” 燃燈會是否列入人類非物質文化遺產名錄將在下月14日至19日在法國巴黎聯合國教科文組織總部舉行的第15屆非物質文化遺產保護政府間委員會上最終決定。據悉，評價機構將審查結果分為登載、補充信息、禁止登載等，向非物質遺產委員會提出建議，但此前幾乎沒有出現過推翻登載勸告判定的情況。此次評價機構審查了42份世界各國的代表目錄登載申請，並給了25份登載、16份補充信息和1份不可登載的建議。 如果燃燈會被列入人類非物質文化遺產名錄，這在韓國是第21次。韓國的人類非物質文化遺產有宗廟祭禮及宗廟祭禮樂、盤索裏、江陵端午祭、強羌水越來舞、男寺黨表演、靈山齋、濟州七頭堂登神祭、處容舞、韓國聲樂、大木匠、鷹獵、跆跟、走鋼絲、韓山嚀麻編織、阿裏郎、泡菜文化、農樂、拔河、濟州海女文化、摔跤等。 燃燈會是為了慶祝4月初八(農歷4月8日)佛祖的誕生而舉行的活動。三國史記中，新羅景文王6年(866年)和真聖女王4年(890年)都有“去皇龍寺看燃燈”的記錄，具有十分悠久的傳統。 內含用真理的光芒照亮世界，打造無差別、富饒世界等意義的燃燈會雖然以宗教活動開始，但已發展成為大眾性的春季慶典。2012年被指定為國家指定文化遺產第122號，之後由燃燈會保存委員會舉辦傳統燈制作培訓會和國際學術大會等。佛誕日當天，全國各地寺廟及主要大城市的街道和廣場將掛上用竹子和韓紙制作的燈籠，大象、石塔等與佛教有關的各式各樣的花燈隊伍將經過街頭。 另外，朝鮮的“朝鮮服裝打扮風俗(韓服)”受到了不可登載的勸告。朝鮮的人類非物質文化遺產有阿裏郎、腌泡菜、摔跤等3項。

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