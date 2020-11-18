拜登稱“應該由美國而不是中國來制定規則”，對RCEP進行牽制. November. 18, 2020 08:01. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國當選總統拜登當地時間16日表示，要與同盟國壹起制定新的貿易規範，以對抗日益擴大的中國影響力。 這是對中國主導的“區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP）”的強烈牽制。 拜登當天在特拉華州威爾明頓舉行的記者招待會上回答有關RCEP的提問時表示：“目前還是當選人身份，所以在具體談論時要比較謹慎”，“占世界經濟25%的美國應該與占世界25%以上的民主國家聯合起來。”他還強調：“不能任由中國和其他國家左右該地區的結果，而應由我們來設定這條路的規則。” 解讀認為，他的話意味著，美國應該與韓國等同盟國壹起建立與中國對抗的新經濟集團。RCEP是由韓國、中國、日本、澳大利亞、新西蘭和東南亞國家聯盟（東盟）十國等15個國家簽署的世界最大規模的自由貿易協定。 但拜登當天沒有透露是否會重返特朗普總統退出的跨太平洋戰略經濟夥伴協定（TPP）。

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