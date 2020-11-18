三星BioLogics正式生產美國禮來公司的新冠肺炎治療劑. November. 18, 2020 08:02. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星BioLogics正式開始生產由美國制藥公司開發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)治療劑。三星BioLogics目前負責兩家全球性制藥公司的新冠肺炎治療劑委托生產(CMO)。 三星BioLogics公司17日表示：“生產了美國禮來公司(Eli Lilly and Company)開發的新冠病毒抗體治療劑初期供應量的壹部分，上個月末已經交貨了。”此前，三星BioLogics和禮來公司於今年5月簽訂了新冠病毒抗體治療劑CMO合同。 三星BioLogics公司相關人士表示：“生物醫藥品生產所必需的技術轉移時間縮短為3個月，為普通的壹半水準。在新冠疫情大流行延長、移動受限的情況下，雙方專家緊密溝通，迅速投入生產。” 禮來公司開發的新冠病毒抗體治療劑“LY-Cov555”是從感染新冠肺炎後恢復的患者血液中提取抗體後制成的治療劑。禮來公司於本月9日(當地時間)從美國食品藥品監督管理局(FDA)那裏得到了以新冠肺炎輕癥患者為對象的治療藥物緊急使用許可(EUA)。雖然尚未住院，但65歲以上或12歲以下患者或因其他原因有可能導致重癥的患者是註射對象。美國政府上月末決定購買30萬份的禮來公司抗體治療劑。 此前，三星BioLogics曾於8月與英國制藥公司GSK簽訂了4393億韓元規模的新冠病毒抗體治療劑生產合同。GSK開發的疫苗目前即將發表臨床結果。

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