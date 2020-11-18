為謀求連任...棺義偉首相與巴赫主席會談確認東京奧運會能辦. November. 18, 2020 08:02. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 雖然日本國內的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)再擴散跡象明顯，但日本首相棺義偉和國際奧林匹克委員會(IOC)主席托馬斯•巴赫16日就“明年7月在有觀眾的情況下舉辦東京奧運會”壹事達成協議，有人批評說，兩人都是出於政治算計，將市民的安全作為擔保。這意味著，分別將於明年8月和9月任期結束的巴赫主席和棺義偉首相都想以成功舉辦奧運會來謀求連任。 《朝日新聞》17日報道稱：“首相身邊人士正在假設‘成功舉辦明年奧運會後解散眾議院，在議會選舉中獲勝，正式建立棺義偉政權’的劇本。”壹位親信幹脆說出了“奧運會是政權最大的扶持政策”的內心想法。 作為前首相安倍晉三親信的棺義偉首相今年9月在前任首相因支持率下降和健康惡化等突然辭職後繼承了其職位。安倍的剩余任期到明年9月為止。 棺義偉首相壹直高呼“工作的內閣”，表示不會走部分人提出的“安倍代打”路線，而是走獨立政治路線。但是，執政兩個月後，因鎮壓對政權持批評態度的學者的爭議、新冠肺炎疫情惡化等，他的支持率也處於原地踏步的狀態。也就是說，棺義偉首相將舉辦奧運會和解散眾議院視作打破這壹僵局的王牌。執政的自民黨幹事長二階俊博也參加了BS富士電視臺節目，並預測“首相可能在就任壹年後解散眾議院”。 2013年9月上任擁有8年任期的IOC主席巴赫也反復表示，將在明年3月的希臘總會上挑戰連任。為此，必須成功舉辦奧運會，並確保IOC主席的最大業務——穩定的贊助商收入。2016年巴西裏約熱內盧夏季奧運會時IOC獲得的51億美元(約5.64萬億韓元)收入中，轉播權比重達到了70%。壹些人擔心，如果東京奧運會的票房失敗，那麽在感染危險較高的北半球冬季舉行的2022年2月中國北京冬季奧運會的舉辦也將變得不透明。

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