韓國球員歷史最好成績！任成宰首次出戰大師賽就獲得亞軍. November. 17, 2020 07:38. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國男子高爾夫的招牌明星任成宰(22歲•CJ大韓通運•照片)在首次參加的“名人列傳”美國大師賽上獲得亞軍，書寫了亞洲男子高爾夫的新歷史。 16日，在美國佐治亞州奧古斯塔國家高爾夫俱樂部(標準桿72桿)舉行的第84屆美國大師賽上，任成宰以低於標準桿15桿共273桿的成績與卡梅倫•史密斯(澳大利亞)以並列第2位結束了本次比賽。這壹成績與冠軍達斯汀•約翰遜(美國•低於標準桿20桿的268桿)相差5桿。因此，任成宰超越了2004年“坦克”崔京周的紀錄(單獨第3位)，登上了亞洲選手大師賽歷史最高排名。 韓國選手首次在冠軍組進行比賽的任成宰在當天的最後壹輪比賽中抓下5支小鳥球，吞下2個柏忌，打出了低於標準桿3桿共69桿的成績。任成宰壹度落後只領先者約翰遜1桿，但在6、7號洞連續吞下柏忌，令人痛心。任成宰表示：“在兩次失誤之後，我放棄了欲望。 多虧了打消念頭，在剩下的時間內集中精力打好自己的比賽，才以並列第二的成績結束了比賽。” 據美國職業高爾夫(PGA)巡回賽透露，任成宰在首次參加大師賽的選手中取得了最好成績(以桿數為準)。之前的記錄是傑森•戴伊(澳大利亞)在2011年獲得亞軍時創下的低於標準桿12桿共276桿。另外，他也成為繼2014年大賽亞軍喬丹•斯皮思(美國•當時20歲9個月)、1997年大賽冠軍泰格•伍茲(美國•21歲4個月)之後，歷史上進入前5名的球員中第三年輕的。 與其他主要大賽不同，只在奧古斯塔GC舉行的大師賽對大賽經驗豐富的選手相對有利。雖然是首次參賽，但任成宰成功地攻占了比賽場地。在比賽之前，他每天進行6個小時的高強度訓練，並更換了推桿，使出了殺手鍩。任成宰在本次比賽中每洞平均推桿數排名第壹(1.42桿)，4輪合計小鳥球數並列第1位(24支)。任成宰表示：“本周，此前整個賽季狀態壹直都不太好的推桿發揮得非常好，出現了很好的分數。” 由於受到新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，本次大賽原定於4月份舉行。明年會像往年壹樣在4月舉行，因此5個月後可以再次挑戰冠軍。任成宰表示，“以通過預選賽為目標進行的首次大師賽以並列第二名的成績結束的今天，將長久留在記憶中。希望下次大師賽也能取得好成績。”

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