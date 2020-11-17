福奇博士：“即使打90%效果的疫苗也要戴口罩”. November. 17, 2020 07:38. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 最近與美國制藥公司輝瑞公司共同開發新冠病毒疫苗的德國制藥公司BioNTech的創始人兼首席執行官(CEO)烏爾•沙欣展望說：“明年冬天左右，我們的生活將能夠恢復正常。”但是，美國國立過敏和傳染病研究所(NIAID)所長安東尼•福奇主張，即使疫苗得到普及，也要繼續采取戴口罩等防疫措施。 15日(當地時間)，沙欣CEO在接受英國廣播公司(BBC)采訪時表示：“如果計劃沒有差池，今年年末、明年初疫苗將得到普及。(明年)秋、冬季來之前，壹定要提高疫苗接種率。”他表示，“我們的目標是，到明年4月為止，向全世界提供3億份以上的疫苗。” 另外，福奇所長當天接受了美國CNN廣播公司的采訪，當被問到“明年感恩節或聖誕節時人們聚在壹起會更安全嗎”時，福奇所長表示：“在目前這樣的處境下，很難壹下子就完全恢復正常。明年會經過幾周、幾個月的時間逐漸好轉。” 他表示，即使接種疫苗，也要遵守戴口罩等防疫方針。當被問到“疫苗開發完成後，人們能否回到沒有防疫方針的以前的生活”時，福奇所長回答說，“希望不要這樣。希望增加能夠受到保護的領域。”他接著說：“即使對壹般大眾有90%~95%的療效，也不知道對妳自己有多大效果。希望不要因為自己註射了疫苗就放棄壹切公共保健措施。”

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