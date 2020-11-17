奧巴馬：“美國因瘋狂的陰謀論而分裂，總統是臨時職務，任何人都不能淩駕於法律之上”. November. 17, 2020 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國前總統奧巴馬（照片）對對大選結果表示不服、拒絕移交權力的特朗普總統和執政的共和黨進行了猛烈批評。他指出，由於瘋狂的陰謀論，美國比以前更加分裂，而特朗普總統應承擔其中部分責任。 奧巴馬在回憶錄《應許之地》出版前夕，15日接受英國廣播公司（BBC）采訪時表示：“與4年前特朗普當選美國總統時相比，美國更為嚴重分裂”，“瘋狂的陰謀論和真相的衰退是分裂的原因，為了政治利益而給分裂煽風點火的特朗普總統也負有部分責任。” 奧巴馬表示：“稱當選總統喬·拜登為社會主義分子、稱前國務卿希拉裏•克林頓與戀童癖組織有關聯的所謂陰謀論，數百萬人受到了影響。真相被排斥在門外的瞬間，謊言已經繞地球轉了壹圈”，“通過這次選舉，我們看到了，如果擁有美國最強大的公選人物散布不實之詞，會產生什麽樣的後果。” 他還指出，城市和地方之間的差距、不平等現象等社會經濟因素也是導致社會分裂的原因。他呼籲，“糾正處於分裂的國家的任務，並不只是政治家的。在人們傾聽對方的話、展開各自觀點之前，需要尋找共同的事實的態度”。 奧巴馬在接受美國CBS采訪時指出，總統這壹職務也是臨時職務，“我們並非處於規則之上。也不在法律之上。這就是民主的本質”，對特朗普總統不服選舉結果再次進行抨擊。他指出，大部分共和黨議員對總統毫無根據地聲稱選舉欺詐不加反駁，也令人失望。對於這次大選中拜登和特朗普均得到7000萬以上選票，他分析稱，“這意味著美國社會處於嚴重分裂”。 針對“是否加入拜登政府”的問題，他笑著回答說：“雖然想著不惜任何方法也要幫助當選人拜登，但我不會進入白宮工作”，“如果那樣，妻子會離我而去的。”他表示，身為律師的妻子米歇爾在自己的政治生涯作出了很大的犧牲。

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