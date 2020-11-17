憑借《天堂》的力量，NCsoft第三季度高奏凱歌……年銷售額2萬億韓元近在眼前. November. 17, 2020 07:39. by 李建赫 gun@donga.com. 曾創造第二季度銷售額最高歷史紀錄的NCsoft，憑借手機遊戲《天堂》的人氣，第三季度（7月至9月）取得了超出市場預期的業績。歷史上首次實現2萬億韓元年銷售額已成定局。 據NCsoft公司16日發布的合並財務報表，第三季度銷售額同比增長47%，達到5852億韓元。營業利潤為2177億韓元，同比增長69%。 據初步統計，截至第三季度，就NCsoft今年的累積業績而言，銷售額為18548億韓元，營業利潤為6680億元。前三個季度的銷售額壹躍超過去年全年的17012億韓元。金融投資行業期待，NCsoft的年銷售額實現2萬億韓元已成定局，目前年度利潤預估值在8000億至9000億韓元之間，如果第四季度（10日至12月）創造驚喜業績，營業利潤有望突破1萬億韓元。 手機遊戲的銷售額為3896億韓元，拉動了整體業績。通過大規模更新其代表作——多址（MMORPG）網絡角色扮演遊戲《天堂》，大量吸引用戶，銷售額高達2452億韓元，比今年第二季度（4月至6月）增加了53%。到月前為止，《天堂M》本月的銷售額在谷歌的遊戲市場上位居第壹。NCsoft IR室長李長旭表示：“從季度來看，‘天堂M’的銷售額是2018年第壹季度（1至3月）以來的最高紀錄。”其他手機遊戲“天堂2M”也持續熱銷，銷售額達到1445億韓元。 《天堂》、《天堂2》、《永恒之塔》等NCsoft的網絡遊戲的銷售額也比前壹季度有所增加。特別是利用《天堂》的知識產權（IP）的遊戲銷售比重約為78%。分析認為，這是由於隨著新冠疫情的擴散，遊戲用戶增加所產生的影響。NCsoft表示：“第四季度，通過現有遊戲的升級和推出新遊戲，銷售額預計將維持增長勢頭。” 在NCsoft公司之前公布業績的大型遊戲NEXON、Netmarble等公司，也在第三季度取得了好成績。曾創下第三季度的最高銷售紀錄的Nexon，年度銷售額有望突破3萬億韓元。雖然有擔心認為Netmarble業績不佳，但它在第三季度出現增長勢頭，繼去年之後，今年的銷售額也有望實現2萬億韓元。 受新冠疫情的影響，遊戲成為非面對面休閑生活的代表項目，韓國國內遊戲公司的業績也得到改善的跡象。“可可遊戲”第三季度銷售額同比增長54.2%，營業利潤增加177.7%。中堅遊戲公司Neowiz的銷售額和營業利潤也分別增加了23%和182%。 但隨著市場競爭越來越激烈，壹些遊戲公司的業績反而受挫。中堅遊戲公司Pearlabyss的營業利潤比去年同期減少了11.2%，com2us的銷量減少了15.8%。由於營銷費用增加，Wemade第三季度出現了經營虧損。遊戲業界相關人士表示，“對知名IP的高依存度、傾向MMORPG的現象沒有得到改善”，“壹旦伴隨新冠疫情出現的遊戲特需結束，力量不足的遊戲公司的競爭力會進壹步減弱。”

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