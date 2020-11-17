IHO將用數字標記東海，放棄之前使用的官方名稱日本海. November. 17, 2020 07:39. by 崔智善 aurinko@donga.com. 國際航道測量組織(IHO)此前壹直將東海的官方名稱標記為日本海，但IHO最近修改了官方海圖集，今後將用數字標記東海，而不是此次使用的日本海(Japan Sea)。世界各國在標記大海名字的時候，壹直把該海圖集作為官方標準，因此只單獨標記“日本海”的日本主張的根據算是消失了，從1997年開始，政府在國際社會展開的東海標記外交戰出現了新的契機。 IHO秘書長馬蒂亞斯•喬納斯16、17日在90多個IHO成員國參加的，通過視頻舉行的IHO第二次總會上報告說，將發行成為各種海圖制作指南的《海洋與大海的界限(S-23)》的修訂版S-130。該修訂版等在今後標記東海等大海名字時，將用固有識別號碼(universal identifier numerical)進行標記。 南北(朝鮮和韓國)和美國、英國、日本於去年4月開始成立的當事國之間的非正式協議，就今後只用識別號碼標記東海的方案達成了協議。壹直在推進冊子形態的海圖集數字化的IHO，要求韓國和日本解決東海的標記問題，主張東海並記的韓國和主張單獨標記的日本各退壹步。外交消息靈通人士表示：“如果此次方案得以通過，政府必須集中外交力量和堅守單獨標記日本海的美國和聯合國等進行協商。”

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