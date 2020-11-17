重視現在超過過去，重視理性超過感情. November. 17, 2020 07:40. . 努爾哈赤1595年統壹建州女真後，派出使臣要求朝鮮通交。而朝鮮正發生著前所未有的內亂。在這種情況下，如果連同北方也有女真族攻擊，朝鮮無法承受兩場戰爭。驚慌失措的朝鮮先派遣使臣，了解努爾哈赤當前的形勢。完成這些任務，需要既有冒險精神和手腕、也有洞察力的人物。 政府物色人才時，提拔了在首爾南部擔任主簿的申忠壹。12月，申忠壹訪問了當時努爾哈赤的大本營費阿拉城，把當時的見聞記錄下來，留下了名為《建州紀程圖記》的遊記。該書目前是研究努爾哈赤的珍貴史料。 申忠壹在費阿拉城與女真族人士交談。某壹女真官員這樣問道：“在這裏的我們也都穿著綢緞，為什麽妳們國家穿絲綢衣服的人那麽少呢？”聽起來似乎是令人很不開心的問題。但是，他並沒有大怒而不顧，而是要反問。他為什麽問這樣的問題呢？就在15世紀，建州女真與朝鮮相比，文化和經濟實力更為落後。有的部族還在靠狩獵、放牧生活。也缺乏制作鐵器和農具的技術，從朝鮮進口的主要商品就是農具。 就是這樣的女真族，從16世紀起有組織地重建了經濟。有效地經營農場，由國家主導貿易，增進了國富。鐵器的生產技術也取得了飛躍性發展。以這樣的國力為基礎，軍事力量也大幅增長，掠奪經濟也同樣增長。我們過去的領先已毫無意義。重要的是目前的能力和發展的可能性。執迷於過去，反而會麻痹現實的感覺，進壹步歪曲發展的能力。其結果就是丙子胡亂。 如今，韓國社會共存著對歷史的極端鄙視和憎恨以及過度的贊揚。不知道為什麽突然會失去冷靜和理性。但是，不管是贊揚還是鄙視，沒有比失去理性的歷史意識對社會的集體智慧更為有害。

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