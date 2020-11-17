來自中國的可吸入顆粒物之災再次到來，依靠“低姿態”外交，解決將遙遙無期. November. 17, 2020 07:40. . 新冠疫情期間似乎壹度平靜的可吸入顆粒物再次活動猖獗。前天在首爾發布了入秋以來首次超細顆粒物警報，首都圈和忠清地區等中西部地區12日起連續四天，超細顆粒物濃度持續為“糟糕”水平。忠南地區14日和16日兩天啟動了緊急降塵措施，昨天除光州、全南、慶南和釜山之外的大部分都空氣不佳，處於“糟糕”水平。 我國的可吸入顆粒物處於高濃度時，80%都來自中國，中國的影響是壓倒性的。據韓國環境部門分析，最近特別趨於嚴重，也是由於乘著偏西風從中國飛來的空氣汙染物停留在韓國大氣中。因新冠疫情壹度降低的中國工廠的開工率接近恢復至100%，再加上開始冬季供暖，從中國流入的汙染物質的總量再次增加。截至今年9月，全中國的可吸入顆粒物濃度平均下降了11.8%，為中國空氣質量部分改善，但這只是新冠疫情帶來的錯覺現象，來自中國的可吸入顆粒物災難仍然在破壞韓國人的健康和生活。 去年春天，肆虐韓半島的最嚴重的可吸入顆粒物事件，來自中國的霧霾解決成為國家面臨的問題，文在寅政府似乎在尋求某種根本對策。但之後近兩年，並沒有取得什麽進展。雖說壹年裏舉行了壹兩次兩國環境部長會議和實務磋商討論對策，但這裏出來的對策並沒有超出信息交流和學術研究的水平。 文在寅總統在去年可吸入顆粒物事件引起民心沸騰後，成立了由前聯合國秘書長潘基文為委員長的全國性對策機構——國家氣候環境會議，但之後沒有取得任何進展。中國仍然聲稱“首爾的可吸入顆粒物是當地排放的”，不承認本國的責任，韓國政府甚至連正式抗議也沒有提出，進行了不鹹不淡的處理。 當然，如果中國的產業和環境政策沒有發生劃時代的變化，就不會有從根本上阻止來自中國的大氣汙染物的來襲。但是，如果中國大幅加強東部沿海工廠的汙染物排放標準，並果斷投資降低排放總量，那麽目前席卷韓國的可吸入顆粒物將大幅減少。可吸入顆粒物事態是關系到韓國國民能否呼吸的生存問題，應該放棄低姿態應對，強烈敦促中國制定根本性的減少可吸入顆粒物的對策。

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