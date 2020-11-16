遠征奧地利的韓國國家足球隊7人新冠陽性. November. 16, 2020 07:42. by 金正勛記者 hun@donga.com. 為與墨西哥和卡塔爾進行熱身賽而前往奧地利的韓國國家足球隊中，因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診者層出不窮而進入了緊急狀態。截止到15日，保羅•本托主教練率領的國家隊中確認感染新冠病毒的人員達7人。 據大韓足球協會透露，14日對孫興慜、黃義助等國家隊選手團進行了新冠病毒重新檢查，結果當初被判定為陰性的金紋奐和羅相浩呈陽性反應。在此之前首次實施的檢查中，權昶勛、李東俊、趙賢友、黃仁範和1名工作人員新冠檢測呈陽性。在兩次檢查中共有7人呈陽性。他們將在當地被隔離10天。 目前尚不清楚國家隊選手感染新冠病毒的途徑。協會相關人士表示：“選手團嚴格遵守了防疫守則。與外部醫生同行的平時不同，為了防範新冠病毒，此次遠征特地讓內部醫生陪同出行。”大韓足球協會在代表隊集合72小時前，只讓通過新冠檢測被判定為陰性的球員歸隊。另外，還租借了奧地利當地酒店的壹層，除協會負責人和選手外，禁止其他人員出入。還讓廚師長同行，單獨用餐。 盡管球員們接連確診，但韓國隊還是按計劃於15日與墨西哥隊進行了比賽。根據國際足聯(FIFA)和歐足聯(UEFA)的相關規定，如果參賽選手超過13人，就可以進行比賽。代表隊由25名選手組成。 17日與卡塔爾的比賽也很有可能舉行。國家隊將以第三次新冠檢測為基礎，與卡塔爾足協進行討論，最終決定是否進行比賽。

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