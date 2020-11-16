韓裔金永進入美國眾議院，目前韓裔已增至4人. November. 16, 2020 07:42. by 趙宥拉記者 jyr0101@donga.com. 在美國大選同時舉行的聯邦眾議院議員選舉中，共和黨候選人金永（音，又名金永玉，58歲）擊敗兩年前讓自己落敗的民主黨現任議員吉爾·西斯內羅斯，當選眾議員。由於金永的加入，美國聯邦眾議院中的韓裔議員增加到了4人。據美聯社當地時間13日報道，參加加利福尼亞州（第39選區）選舉的金永獲得50.6%的支持率，以4000票的優勢打敗了西斯內羅斯（49.4%）。 金永1962年出生於仁川，1975年與家人壹起移居關島後，在夏威夷高中畢業。她之後在南加州大學攻讀經營學，白手起家從事服裝事業。她為曾擔任眾議院外交委員長的共和黨重量級議員愛德華·羅伊斯擔任助理21年，2014年至2016年擔任加利福尼亞州眾議員。 金永在推特上登出的勝選致辭中表示：“美國是壹個即使是從韓國移民過來的少女也可以作為市民代表在議會工作的國家。為了遵守這個約定，我會努力。” 隨著金永玉的當選，韓裔聯邦眾議員從原先的1人增加到了4人。由此，預計180萬僑民的影響力也將擴大。 金永和米歇爾·樸·斯蒂爾（共和黨）、瑪麗蓮·斯特裏克蘭（民主黨）同時創下了首位韓裔女性聯邦眾議員的紀錄。出生於首爾的斯蒂爾在大學時期赴美，1992年以“洛杉磯暴動”為契機涉足政治。斯特裏克蘭的母親是韓國人，父親是黑人美軍，有壹個韓國名字叫“順子”。安迪·金憑借前總統貝拉克·奧巴馬寵愛的“奧巴馬兒童”於2018年首次進入眾議院，這壹次成功連任。

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