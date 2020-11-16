“對韓國的關註日益提高…沙特國立大學推進韓國語專業”. November. 16, 2020 07:43. by 李世亨 turtle@donga.com. “沙特阿拉伯在籌備G20峰會時最先開展合作業務的國家之壹就是韓國。” 在即將於21日和22日在沙特舉行的G20峰會前夕，11日在首爾龍山區駐韓沙特大使館接受本報采訪的利雅得•阿爾穆巴拉克大使(59歲)表示：“韓國是沙特的G20峰會交涉代表(負責企劃G20峰會的議題)在正式開始準備時最先訪問的國家之壹。因為沙特和韓國合作關系深厚，韓國在經濟和文化領域的國際地位很高。” 繼韓國、日本之後，第三次申辦G20峰會的沙特阿拉伯計劃在首都利雅得舉行首腦會議及各種相關活動，介紹最近正在推進的改革•開放戰略。但是，由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的擴散事態，此次G20峰會將以視頻的形式進行。 阿爾穆巴拉克大使表示：“在沙特G20峰會上，將把‘女性和青年’、‘世界資源和環境保護’、‘革新和技術發展的共享’等國際社會長期苦惱的話題作為核心議題。此次峰會將成為包括新冠肺炎防疫在內的國際社會共同努力解決問題的契機。”接著他補充說，“G20峰會的議題對於強調沙特正在積極推進的改革和開放的前景也是非常合適的。” 作為書記官(1990~1995年)和大使(2016年~現在)在韓國共工作了10年的阿爾穆巴拉基大使在沙特外交部被認為是“韓國通”之壹。在談到沙特國內的韓國形象時，他笑著說：“最近在我介紹之前，有很多人已經詳細了解了韓國的變化和優點。在經濟發展和大眾文化領域，專家尤其多。” 鑒於沙特對韓國的關註日益提高的現實，最近阿爾穆巴拉基大使還關心在當地最優秀國立大學沙特國王大學設立韓國語專業和韓國相關研究所。他說：“如果沙特國王大學設立韓國語專業或韓國相關研究所，那麽將會受到沙特年輕壹代的極大關註。我們正在努力取得好的成果。” 強調自己是韓國文化愛好者的阿爾穆巴拉基大使幾乎每天都吃韓食。他說：“不僅喜歡吃烤肉和拌飯，還特別喜歡海鮮湯等湯類。退休後也想往返於韓國和沙特生活。”阿爾穆巴拉克大使首次在韓國工作時的1993年在明知大學研究生院獲得了國際政治學碩士學位，大兒子畢業於首爾大學經營研究生院。

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