文在寅總統簽署加入中國主導的RCEP協定. November. 16, 2020 07:43. by 朴孝睦記者、世宗=朱愛珍記者 tree624@donga.com,jaj@donga.com. 文在寅總統15日最終簽署了世界最大規模的多邊自由貿易協定——《區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP）》。 文在寅當天在青瓦臺通過視頻舉行的“第四屆RCEP峰會”上簽署《RCEP》時表示：“新冠疫情的挑戰、貿易保護主義的擴散、多邊體制危機面前，以年輕、充滿活力的東盟為中心，簽署了世界最大規模的自由貿易協定。我們把守護自由貿易價值付諸了行動。”RCEP是由韓中日、東盟十國、澳大利亞、新西蘭等15個國家參與的世界最大規模的自貿協定。從貿易規模、國內生產總值、人口方面來看，約占全世界的30%。其基本宗旨是在協定成員國之間降低關稅門檻，確立系統的貿易和投資體系，促進貿易。 也有分析認為，事實上，以加入中國主導的RCEP為契機，在中美矛盾中韓國政府的外交算法將變得更加復雜。美國前總統奧巴馬為了阻止中國的膨脹，從2010年開始推進環太平洋經濟夥伴關系協定（TPP），中國為了突破這個包圍圈，從2012年開始構築RCEP，鼓勵韓國參與。TPP在2017年因拒絕多邊體制的特朗普總統宣布退出而擱淺，但在2018年以日本、澳大利亞為主軸，改名為CPTPP後生效。美國當選總統拜登從候選人時期開始就暗示要回歸CPTPP。對此，青瓦臺相關人士表示：“中國與其他國家壹樣，是參與RCEP的15個國家之壹”，“如果覺得有必要，我們也可以進入CPTPP。”

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