韓國代表隊向5名僑民致意. November. 16, 2020 07:44. by 林賢錫 lhs@donga.com. 當地時間14日，在韓國奧運會足球代表隊和巴西代表隊舉行23歲以下足球友誼賽的埃及開羅薩拉姆體育場。以1比3敗北的韓國選手們疲憊不堪。面對明年東京奧運會上奪冠熱門勁旅巴西隊，韓國隊雖然先攻入壹球，但還是被對手反超，遺憾之情溢於言表。 當表情沈重的選手們準備回到更衣室時，觀眾席上傳來了“打得很好”的韓國語。他們是5名韓國僑民助威團。由於擔心新冠疫情的擴散，當天的比賽本來是無觀眾舉行的。但是根據韓國駐埃及大使館的要求，埃及政府表示最多可以允許5人觀看。韓國大使館方面通過按先後順序招集，賦予了這些韓國僑民參觀的機會。 能容納3萬人的觀眾席上，包括他們在內只有40多人，充滿了寂寞感。坐滿觀眾席的是埃及、巴西足協的相關人士。這些人中幾乎找不到戴口罩的人，但是韓國僑民們說，“要遵守防疫守則”，全都戴上了口罩。在得到主辦方“可以大聲助威”的確認後，他們才在比賽中壹直給予了熱情的助威。 僑民林智恩（音，37歲）說：“最近沒有發生有趣的事情，但聽說韓國足球隊要來，我高興地為他們加油。”每當國家隊的射門稍稍偏出對方球門時，他都會連聲說“哎呦，好可惜”。上班族韓智宇（37歲）也興奮地說：“完全沒有想到能在埃及看到韓國隊的比賽。”僑民姜美成（音，26歲）說：“在埃及生活了數年，沒有機會看到韓國隊，但看到他們拋開勝敗竭盡全力，作為韓國人感到自豪。” 在他們的歡呼聲中，代表隊選手們停下腳步，突然排成壹條長龍。接著數了數1、2、3口號後壹致低頭。這是為了只有5人的助威團。這些助威團以熱烈的掌聲回應說：“做得非常好。”足球明星白承浩還向自稱是同齡球迷的上班族金藝珍（23歲）贈送了比賽時穿過的球衣。 居住在埃及的韓國人約有800名左右。雖然也有居住在當地的僑民，但是相當部分是想要學習阿拉伯語的留學生和國內企業派來的派駐人員。對於那些沒有太多活動或交流的球迷來說，選手們提供了激動人心的球迷服務。雖然輸掉了比賽，但對於以滿意的表情離開賽場的迷妳助威團來說，勝負似乎沒有多大意義。太極戰士們對助威團的最後問候將成為他們永遠難忘的回憶。

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