文在寅政府接連對日本發出信號，為東北亞局勢的轉變加快步伐. November. 16, 2020 07:44. . 文在寅總統前天在通過視頻舉行的東亞峰會上表示：“為了將2021年東京、2022年北京的東北亞接力奧運會辦成‘防疫、安全奧運會’，提議進行緊密合作。”在同壹天舉行的“東盟+3”首腦會議上，他提到各國首腦，特別表示“特別是日本的菅首相，很高興見到妳”，進行了特別的問候。繼韓國國家情報院院長、韓日議員聯盟所屬議員們與菅義偉首相面談後，文在寅總統的上述發言暗示了通過對話解決問題的可能性，這壹點令人鼓舞。 文在寅在9月聯合國大會上提議東北亞防疫合作機制時同時提到東京奧運會，可能是為了確保此前壹直作為重點的“韓半島和平進程”的後續動力。日本也為了成功舉辦投入巨大資本和國家力量的奧運會，迫切需要改善與韓國的關系。也就是說，兩國為了解決各自的最大懸案，出現了需要鄰居們合作的環境。 改善韓日關系的關鍵，在於兩國能否就強制征用問題找到解決方法。不管周圍怎麽敲邊鼓，如果不能解決問題的根源，就沒有任何用處。南北之間已經進入了和平進程的本質無核化正軌，韓日之間為了解決矛盾，需要外交談判來制定強制征用解決方法的時間。 恰好，對國際合作和韓日關系改善非常關心的拜登美國總統時代也即將開幕，因此國際環境也並不差。韓國政府應放棄對朝關系的焦急心理，首先集中精力恢復韓日關系正常化。如果只想推進朝鮮外交，壹旦朝鮮問題出現分歧，其他問題也只會徒勞無功。 朝鮮核問題在平昌冬季奧運會之後以美國總統特朗普上臺參加的“事件性”方式進行，結果迷失了方向。在拜登時代，認為韓半島的和平可以通過無核化實現，因此需要新的接近方法。作為斷絕的韓朝美間對話的契機，即使是為了利用東京奧運會，也要積極改善對日關系，營造得到周邊國家的支持和響應的環境。在具備這樣的環境後，正式進行對朝磋商也不遲。

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