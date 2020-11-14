美國參議院增加導彈防禦預算……應對朝鮮挑釁. November. 14, 2020 07:28. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 美國參議院撥款委員會當地時間10日增加了應對洲際彈道導彈攻擊的導彈防禦網擴充預算。有分析認為，這是考慮到朝鮮日益加劇的導彈威脅而編制的預算。 據“自由亞洲廣播”當地時間12日報道，撥款委員會在《2021財年預算支出批準法案》中，共分配了6960億美元（約776萬億韓元）的國防費。其中，為導彈防禦局制定的預算為102.3億美元，比該局向議會申請的金額增加了11億美元。 具體來說，薩德（末段高空區域防禦系統）的炮臺價值3.1960億美元（約合3564億韓元），地面基礎導彈攔截系統價值4.5億美元（約合5018億韓元）。事先預測敵方洲際導彈軌道並進行攔截的地面攔截系統的防衛穩定性和危險減少工作分別耗資2.5億美元和2億美元。此外，還為攔截洲際導彈的新壹代導彈攔截機的開發設立了預算。 對於參議院在國防費用中增加導彈防禦預算壹事，專家們分析說，這是考慮到朝鮮而采取的措施。美國軍事安全專家、蘭德研究所資深研究員布魯斯·貝內特對“自由亞洲廣播”表示：“10月10日朝鮮閱兵式後，意識到朝鮮的導彈威脅進壹步加大，因此追加了預算。”朝鮮在迎接勞動黨創建75周年舉行的閱兵式上大舉公開9種76枚彈道導彈，其中包括了比現有的“火星-15”型導彈長2米以上的新型洲際導彈。

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