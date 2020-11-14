防守驚慌失措，守門員異常忙碌… 韓國國奧隊0比0悶平埃及隊. November. 14, 2020 07:29. by 林賢錫 lhs@donga.com. 揮舞著太極旗高喊“大韓民國”的僑民拉拉隊的吶喊聲消失的觀眾席上壹片寂靜。但是在球場上，為備戰明年的東京奧運會而進行模擬考試的太極戰士們洪亮的吶喊聲在90分鐘內壹直響徹雲霄。 13日，在埃及開羅的阿爾薩拉姆體育場，由金鶴範主教練率領的韓國國奧隊與埃及國奧隊進行了23歲以下友誼賽第壹輪比賽，該比賽原定在開羅國際體育場舉行，但由於設施檢查等問題，在開球前6個小時被變更。 雖然這是確定參加東京奧運會決賽圈的兩國自尊心的對決，但受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的影響，比賽不允許觀眾入場。由於沒有觀眾的歡呼，在離采訪席70米遠的球場上，教練和選手的聲音比平時更大。 在當天韓國代表團的吶喊聲中，雖然派出了李升友(聖特呂登隊)等6名海外派(包括替補隊員)，但韓國隊在埃及隊的強大壓力下陷入苦戰，比賽踢得十分沈悶。配合時間較短的前鋒線沒有得分，而後防線在阻止埃及隊的快速反擊上吃了不少苦頭。上半場第25分鐘，韓國隊在防守上驚慌失措時，金教練斥責道：“都在幹什麽呢？”當天韓國選手中最突出的選手是守門員宋範根(全北)。整場比賽，他向隊友們大喊，“盯人”“進入(防守陣營)”等，聲音壹度出現破音的他多次門前救險，阻止了失分。被宋範根的動物性反射神經嚇到的埃及記者還問記者：“韓國隊的守門員叫什麽名字？” 以0比0平局結束首場比賽的國家隊將於14日在同壹地點迎戰“桑巴足球”巴西隊。金教練表示：“首次搭檔的防守陣容訓練時間不足，歐洲派球員在所屬球隊中上場比賽次數不多，體力出現了問題。雖然存在時差適應等困難，但希望選手們能找到克服這些困難的方法。” 另外，居住在埃及的韓國僑民們當天在各自的家中通過電視觀看比賽，並通過網絡聊天工具分享比賽感想等，展開了“場外無接觸助威”。對於韓國隊在壹場無精打采的比賽之後與對手握手言和，不少人表示遺憾。

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