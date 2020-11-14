文在寅總統：“為發展中國家購買疫苗提供1000萬美元援助”. November. 14, 2020 07:28. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅總統13日表示：“將通過‘新冠肺炎疫苗實施計劃’（COVAX）預先購買承諾機制，向發展中國家的疫苗采購提供1000萬美元（約合111億韓元）援助。” 文在寅當天在通過視頻舉行的第二屆韓國-湄公河國家峰會發言中表示：“為了確保對疫苗的普遍、公平的接觸權，將與湄公河國家合作。”“新冠肺炎疫苗實施計劃”是世界衛生組織等共同運營的項目，其宗旨是向包括發展中國家在內的全世界各國公平分配新冠疫苗。 文在寅還表示：“我提議，根據第壹次峰會樹立的裏程碑，進壹步推進‘戰略夥伴關系’。”當天，韓國與湄公河流域國家的合作關系從“夥伴關系”升級為“戰略夥伴關系”。與此同時，文在寅與湄公河五國首腦簽署了包括支持和歡迎新南方政策及新南方政策+戰略、合作應對新冠疫苗及評價韓國援助等內容的《聯合聲明》。 也有人就1000萬美元的發展中國家新冠疫苗援助提出，反對全國民免費接種新冠疫苗的韓國政府，是不是為了宣傳韓國式防疫而動用了預算。對此，青瓦臺相關人士表示：“從韓國明年的政府開發援助預算已經達到4萬億韓元左右，對國際社會的貢獻度較高這壹點來看，規模並不大。”

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