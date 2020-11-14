民主勞總計劃強行舉行“99人分批集會”. November. 14, 2020 07:29. by 池民九記者、金素敏記者 warum@donga.com,somin@donga.com. 14日，全國民主勞動組合總聯盟(民主勞總)不顧防疫當局克制集會的要求，決定在首爾和釜山等全國主要地區同時舉行不到100人的所謂“分批集會”，從而引發了爭議。 韓國國務總理丁世均13日在中央災難安全對策本部會議上表示：“雖然集會主管團體承諾會遵守防疫守則，但無法保證在現場能否遵守。同時展開的集會足以成為新冠肺炎疫情大規模擴散的導火線。”當天出席國會的總統秘書室室長盧英敏面對在野黨“消極應對”的批評，回答道，“朝著禁止集會的方向大力推進。集會主導者們不遵守防疫當局的命令，壹旦出現確診患者或死亡者，就會受到譴責。”共同民主黨代表李洛淵當天也向民主勞總表示：“希望尊重國民的擔心，不要舉行大規模集會。在防疫方面，保守派和進步派是不能分開的。” 但是，民主勞總計劃14日強行舉行“全國勞動者大會”。據警方透露，民主勞總將於14日下午在汝矣島、鐘路、麻浦等首爾市中心的各個地方舉行24個產業團體的31次集會。具有保守傾向的16個團體也在同壹天在鐘路、瑞草等地申報了47次集會。根據首爾市的禁止舉行100人以上集會的措施，各集會申報人數限制在99人以下。 首爾地方警察廳強調表示：“在現場如果不遵守100人以上聚集或保持2米距離、佩戴口罩等防疫手冊，就會立即讓其解散，嚴肅應對。”

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