推進侵害憲法防禦權的手機密碼強制解除法. November. 14, 2020 07:29. . 法務部長秋美愛前天指示：“如果嫌疑人惡意隱瞞手機密碼或妨礙調查，應在法院命令等壹定條件下強制執行，並研究制定不履行時予以制裁的法律。”這種想法是用法律來強制解除密碼。 秋美愛部長的指示令人懷疑是否出自負責法治的主管部長之口。無論犯罪嫌疑人的犯罪嫌疑多麽嚴重，行使防禦權都是憲法中明示的國民基本權利。憲法第12條第2項規定：“所有國民不受拷問，不得強迫其陳述在刑事上對自己不利的內容。”即使到調查機關行使沈默權、銷毀證據，與自己有關的行為也不會受到處罰，這也是為了保障憲法上的權利。讓人交出裝滿個人秘密信息的手機的密碼，是正面違背憲法精神的淩駕於法律之上的行為。 很多人指出，手機密碼是為了保護私生活而記在每個人的腦海中，而強制要求說出這些密碼，侵害了憲法規定的良心自由。如果嫌疑人不協助提供手機密碼，調查機關用數月的時間轉換程序試圖解除鎖定，也是因為將手機密碼認定為不可侵犯的私人領域。法律界普遍認為，確保手機內的證據是調查機關的職責，當事人沒有義務協助。秋美愛作為外國立法例而提出的英國《調查權限限制法》僅限於反恐等國家安保上，與秋美愛部長似乎考慮用於壹般刑事案件上的想法完全不同。英國法案中強制解除手機密碼的條款是以恐怖分子為對象的，但人權侵害爭議非常激烈，以至於生效時間仍被擱置了7年。 民主化以後，為防止侵犯私生活，扣押搜查等強制搜查盡量限制其範圍。即使法務部長不僅不能成為擁護人權的首腦，反而推進制定可能侵害人權、充滿危險的《大哥法》，也讓國民感到不安。難怪連“民律”和“參與連帶”都強烈批評秋美愛部長。加上粗話、兒子相關疑惑、試圖掌握檢察機關等期間暴露出的缺陷，人們擔心她是不是連對法務長官要求的人權和憲法的基本意識和素養都不具備。

한국어