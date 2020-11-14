三星電子股價創下10個月以來的最高值. November. 14, 2020 07:29. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 韓國股市的“大將股”三星電子借助外國人的買入勢頭，創下了歷史最高值。據分析，這是因為隨著美國大選的結束，全球金融市場的不確定性減少，對半導體業景氣恢復的期待感提高，而且隨著美元的弱勢，資金流入新興國家。 13日，在有價證券市場上，三星電子上漲了2200韓元(3.61%)，以6.32萬韓元收盤。時隔10個月，刷新了此前的最高值(1月20日6.24萬韓元)。外國人凈買入5785億韓元規模的股票，引領了上升勢頭。這是自今年7月28日(9178億韓元)以後歷史第二大純買入規模。從5日開始，外國投資者連續6個交易日購買了價值2.0561萬億韓元的三星電子股票。相反，個人投資者當天拋售了7033億韓元，開始實現差額利益。三星電子的市價總額為377.29萬億韓元，進入本月以來增加了近35萬億韓元。 全球金融市場環境和對半導體業況的期待感等綜合因素起作用，使股時出現了久違的“雙引擎格局”。據分析，DRAM價格在第四季度(10~12月)觸底反彈的預測和三星電子分紅規模擴大的期待感等也是提高投資吸引力的原因之壹。SK證券研究中心主任崔錫元(音)預測：“短期內股價的上漲趨勢將會持續下去。”

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