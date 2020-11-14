亞伯拉罕為何把兒子當做祭品貢獻出去？. November. 14, 2020 07:30. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 亞伯拉罕上山時應神的要求，把好不容易得來的獨生子以撒當做祭品貢獻出去。什麽都不知道的以撒跟在亞伯拉罕身後問。“已經準備好了木柴和火，作為祭品的小羊在哪裏？”亞伯拉罕回答說：“那位會準備的。” 《創世紀》中關於亞伯拉罕的貽事是聖經中最有名的逸事，但理解起來並不容易。通過宗教、觀念的觀察深入到生命背面的作家在新作連載小說集中，通過名為“以撒的聲音”的文學復原解開了創世紀的這壹難題。這是借了在要求把最愛的存在作為祭品的神和順從其要求的父親之間被遮住的兒子的口。 “如果說貢獻是愛的表現，那麽要求貢獻是更大的愛的表現。要求貢獻的神難道不是已經被要求貢獻了嗎？” 在所有事件結束後，作者在以撒回顧的場景中給出的答案是愛。獻上“親愛的兒子”(亞伯拉罕)的“親愛的兒子”(以撒)的神最終是最愛人的人，也是最先愛的人。用人類的常識無法理解的敘事借助反復和擴張的技法變奏，獲得新的文學真相的過程令人感動。 以亞伯拉罕和以撒誕生前後發生的其他創世紀貽事為原型的短片以標題作品為中心前後擺放。亞伯拉罕的侄子、在所多瑪城滅亡中生存下來的羅德、生下以撒同父異母哥哥伊什梅爾的女仆夏甲、以撒的兒子雅各布的逃亡和夢想等創世紀著名的逸事，雖然無法讓人完全理解神的世界，但它卻重生為被愛緊緊纏住的人間故事。

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