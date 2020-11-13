女高音朴惠尚：“韓國歌曲最能傳達我自由的精神”. November. 13, 2020 07:37. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 今年她原本計劃在夢想的舞臺—紐約大都會歌劇院(大都會歌劇院)中飾演洪佩爾丁克的歌劇《漢塞爾與格雷特》的格雷特壹角開始自己的主角生涯。但因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的全球性大流行(pandemic)被取消後，她表示“確實有不得已的原因”。接著，當大都會歌劇院的莫紮特歌劇《唐璜》(又譯《唐•喬瓦尼》)采琳娜壹角也被取消演出。“當時真的很心痛。” 德意誌留聲機公司(DG)出道專輯的錄音也因德國禁止管弦樂團聚會而流產。之後奇跡般地移到奧地利錄了音。這是在全球性大流行病情況下DG公司首次發行的專輯。5月，她在DG的在線演唱會《樂興的瞬間》中演唱了羅雲英的歌曲《詩篇第23篇》，宣傳了“美麗的韓國歌曲”。這就是女高音朴惠尚(32歲，音譯)的2020年。 在出道專輯《I am Hera》發售和20日在樂天音樂廳舉行獨奏會之前的10日，朴惠尚在記者見面會上說：“我想成為做自己該做的事，並幫助身邊的人的人。從歌劇來看，Soubrette的角色非常好。”Soubrette是指在歌劇中扮演機靈、鬼點子多的女性角色。 “在去年的格林德伯恩歌劇節上，飾演了羅西尼歌劇《塞維利亞的理發師》女主角羅西娜壹角。看完這表演的DG代表克萊門斯感嘆說‘到目前為止自己看過的羅西娜扮演者中可以排進前三’。與財富和榮譽相比，羅西娜是勇於追求自己真正想要的東西的女性。” 她在參加座談會時演唱了《詩篇第23篇》和《塞維利亞的理發師》中的《美妙歌聲隨風蕩漾》(Una voce poco fa)等歌曲。這是比共鳴點高、聲音輕的傳統Soubrette更“結實”的聲音。《塞維利亞的理發師》的最低音也照搬了樂譜。在《詩篇第23篇》的高潮中大聲喊出的最強音的音符傳到耳朵裏，十分具有壓迫感。這是無論什麽歌曲都能很好消化的嗓音。 她說：“我的聲音雖然是抒情女高音，但後來聽到‘可以演更富戲劇張力的角色’的忠告。如果現在以愉快的心情消化自己滿意的角色，以後在其他節目舉行時，就可以發出新的聲音，不無聊。”她的藝名“赫拉(Hera)”是神話中掌管家庭和女性的“充滿幫助”的女神，但也是最強的女神。 在20日的演出中，她將演唱收錄在專輯中的珀塞爾、格魯克、羅西尼等歌劇詠嘆調和金周元《如去見蓮花的風》。專輯中還收錄了5月在網上演唱會上獲得贊譽的《詩篇第23篇》。她說：“能夠很好地傳達我自由精神的歌曲就是韓國歌曲。想向世界宣傳。” 票價為3萬~10萬韓元。

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