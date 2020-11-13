當選總統拜登的第壹個外部日程，是向韓國戰爭參戰紀念碑獻花. November. 13, 2020 07:37. . 文在寅總統昨天在與美國當選總統拜登通電話時表示：“希望雙方緊密溝通，以實現韓美同盟面向未來的發展、韓半島無核化以及永久和平。”拜登表示：“為解決從朝鮮到氣候變化的問題，將緊密合作。”在拜登宣布贏得總統大選四天後，兩人實現了首次接觸。 文在寅在通話結束後通過社交媒體表示：“確認了拜登在鞏固的韓美同盟與和平繁榮的韓半島上表現出的堅定意誌。”但是，與文在寅總統把重點放在韓半島無核化和和平上不同，拜登把重點放在加強韓美同盟上，兩人出現了微妙的差異。對於韓國，拜登強調“印度-太平洋”核心軸而不是“亞太”。如果這意味著美國要在牽制中國的大戰略下處理韓半島懸案，韓國政府的戰略調整也勢在必行。 韓國政府和執政黨在朝鮮無核化上壹直強調優先處理南北關系。統壹部長官李仁榮表示將把美國新政府制定政策之前的時間用作“南北的時間”，外交部長康京和則提及了首腦層面的朝美對話的必要性。就好像不知道世道變了似的。如果仍然對美國總統特朗普式的“自上而下”談判持迷戀的態度，只能導致與強調以實務為中心的“自下而上”談判的美國新政府擴大分歧。 拜登壹邊說“美國回來了”，壹邊在大西洋同盟接觸壹天後與韓國、澳大利亞、日本等亞洲首腦通話，表明了要在同盟外交的基礎上成為全球領導者的意誌。他在通話前作為當選後的第壹個外部日程，向費城的韓國戰爭參戰紀念碑獻花，這預示著與用錢衡量同盟的特朗普時代有所區別，值得慶幸。在美國的顯忠日想起韓國，這本身就是在表達對韓美同盟的特別愛意。 如果想要趁著拜登重視韓美同盟的氛圍，得到我們所希望的朝鮮無核化，就應該全面修改終戰宣言等活動性無核化處理構想，與美國新的外交安保團隊構建緊密合作關系。擺脫要在政權任期內取得成果的執念，以“兩人三腳”的水平進行徹底的聯合步調，才是出發點。

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