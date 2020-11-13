超級巨星孫興慜表決心意，“既要復仇，又要幫助黃-黃組合”. November. 13, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 11月11日(韓國時間)，在脖子上系上圍脖的繩索後，頭上寫著“超級SONNY”的孫興慜(28歲)出現在了奧地利馬裏亞恩徹斯多夫所在的國家足球代表隊訓練場。孫興慜身穿看似披著大頭巾的獨特服裝，在射門大戰中獲勝後笑容滿面地躺倒在球場上，起到了活躍氣氛的作用。但是在向隊友們傳達作為隊長的決心時，他卻表現出了真摯的態度。他說：“再次遇到曾給我們帶來傷痛的球隊。我希望能夠戰勝這兩支球隊。” 時隔1年再次召集孫興慜等歐洲派球員成為“完全體”的韓國國家隊(國際足聯排名第38位)將於15日上午5時和17日晚10時分別與墨西哥隊(第11位)和卡塔爾隊(第57位)進行友誼賽。墨西哥隊曾在2018年俄羅斯世界杯小組賽第二輪比賽中2比1戰勝韓國隊。在文在寅總統來到賽場的該場比賽中，孫興民雖然以22米遠射進球得分，但未能阻止球隊的兩連敗，流下了傷心的淚水。卡塔爾隊則在去年亞洲杯8強賽上以1比0戰勝韓國隊。當時孫興民雖然踢滿了全場，但未能得分。 包括本賽季在托特納姆熱刺隊的英超聯賽8粒進球(並列第壹)在內，孫興慜在各項賽事中已攻入10粒進球，而在A級比賽中，他代表韓國隊共攻入了26粒進球。在12日大韓足球協會公開的采訪中，孫興慜表示，“到目前為止，我壹次都沒有認為自己是最棒的。我只是在所屬球隊和國家隊中努力展現自己的全部實力。” 本賽季奉獻5次助攻等，傳球能力也有所提高的他表示要幫助國家隊同僚前鋒復活。前鋒黃義助(波爾多隊)本賽季沒有進球，黃喜燦(萊比錫隊)僅打進1球。孫興慜說：“幫助正在度過艱難時期的黃義助和黃喜燦在國家隊提高競技水平，回到所屬球隊也是我的職責。” 部分人擔心在所屬俱樂部日程緊湊的情況下被召入國家隊的孫興慜的體力。對此，孫興慜表示：“我在踢足球的時候最幸福和快樂。比賽多，移動時間長，有時候會感到疲倦，但是我不想讓隊友和球迷看到我疲憊的樣子。”

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