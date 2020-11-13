“所有新冠肺炎指標都亮紅燈”...曾呼籲集體免疫的瑞典最終也下達封鎖令. November. 13, 2020 07:38. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 瑞典為了防止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的擴散，決定引進部分封鎖令。據分析，今年上半年因擔心經濟負面影響、侵犯私生活等而實施依靠市民自律保持距離的“集體免疫”政策的瑞典也為了阻止不受控制的新冠疫情的再次擴散，放棄了自律防疫。 據美聯社(AP)等媒體報道，瑞典首相斯特凡•勒文11日在記者會上表示：“從20日開始到明年2月末的3個月時間裏，禁止晚上10點以後銷售酒類。所有指標都朝著錯誤的方向發展。可能會出現像今年春天壹樣的危險狀況”，解釋了下達封鎖令的理由。此外，獲得酒類銷售許可的部分營業場所的營業時間也將限制在每天晚上10點30分。在首都斯德哥爾摩等地禁止參觀療養院。 勒文首相說：“隨著新冠肺炎確診人數的劇增，向市民下達了避免聚會、保持距離的勸告令，但並沒有很好地遵守。我們面臨著醫療崩潰的危機”，並表示將根據情況推出限制大眾聚會等強度更高的對策。 今年4、5月，大部分歐洲國家在采取限制移動、全面關閉商店等高強度封鎖措施時，瑞典選擇了社會成員大多數感染，產生抗體，確保整個群體的免疫力的“集體免疫”。今年6月，當時每100萬人中就有450人死亡，達到世界最高水平，因此不斷有人批評這種方式失敗。有研究結果表明，要想成功實現集體免疫，抗體擁有率至少要超過50%，但在首都斯德哥爾摩，抗體生成率最多也只有17%。 據國際統計網站“World Ometer”透露，以12日為基準，瑞典國內的新冠肺炎累計確診病例和死亡病例分別突破了16萬人和6000人。特別是，上月初每天新增確診病例為500例左右，進入本月以後激增至4000例左右。需要重癥患者室治療的重癥確診患者連日增加，醫療崩潰的憂慮正在加劇。 其他歐洲國家的狀況也不好。據英國廣播公司(BBC)等媒體報道，英國國內的新冠肺炎累計死亡病例已突破5萬人。繼美國、巴西、印度、墨西哥之後，居世界第5位。意大利的累計確診患者也超過了100萬名。在法國、西班牙、德國等地，每天新增確診病例的增加趨勢始終沒有停止。

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