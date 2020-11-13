拜登：“韓國應對新冠疫情非常出色...美國還有很長的路要走”. November. 13, 2020 07:37. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 美國總統當選人喬•拜登12日在與文在寅總統的通話中高度評價了韓國應對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情采取的有力措施，並提議加強韓美在相關領域的合作。 據青瓦臺發言人姜梘碩透露，拜登在當天的通話中表示：“在韓國和美國同壹天出現首例新冠病毒肺炎確診病例，韓國應對新冠疫情非常出色，我向文在寅總統表示敬意。”拜登當選人接著說：“美國要想像韓國壹樣應對，還有很長的路要走。幸好疫苗正在開發，所以道路正在打開，從現在開始到新政府上臺為止，會努力抑制疫情傳播速度。” 拜登當選人在同壹天進行的與澳大利亞、日本首腦的通話中，原則性地提到了“在應對新冠疫情問題上進行合作”。拜登交接委員會在報道資料中表示：“我們對文在寅總統在應對新冠疫情時所展現出的強大的領導力(President Moon's strong leadership)表示贊賞，並十分關註表態將協助解決全球性大流行病(pandemic)的文總統的承諾。” 青瓦臺認為，拜登當選人將新冠疫情防疫作為最優先課題，今後加強與韓國合作的可能性較大。青瓦臺相關人士表示：“在共享K防疫經驗和技巧的同時，可以鞏固與拜登政府的合作體系。”

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