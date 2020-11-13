拜登與菅義偉電話會談15分鐘，“尖閣列島是美日共同防禦對象”. November. 13, 2020 07:38. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相菅義偉與美國當選總統拜登從12日上午8點半起進行了約15分鐘的電話會談。在首次電話會談中，兩國首腦提到美日安保條約，對中國進行了牽制。據悉，兩人沒有提及韓日關系。 菅義偉在會談結束後向記者們表示：“大體意思是說，日美同盟對於日益嚴重的日本周邊地區和國際社會的和平與繁榮是不可缺少的，有必要進壹步加強。”他還說，“下壹屆總統拜登還表明了日美安保條約第五條適用於尖閣列島（中國稱釣魚島）的立場。”據分析，菅義偉稱拜登為“下屆總統”的意圖是，雖然美國總統特朗普不承認大選失敗，但日本要提前與拜登建立信賴關系。 《美日安保條約》第五條規定：“如果日本的領域或駐日美軍基地受到攻擊，美日兩國將共同防禦。”意思是，日本圍繞尖閣列島與中國存在領土爭端，如果中國對尖閣列島進行攻擊，美軍將會介入。此前，美國奧巴馬美國政府、特朗普政府也都確認，尖閣列島屬於《美日安保條約》適用對象。 菅義偉向拜登呼籲美日保持合作以實現“自由開放的印度-太平洋”，也與對中國的牽制壹脈相承。菅義偉還要求協助解決被朝鮮綁架的日本人問題。另外，美日首腦還決定就新冠疫情的對策和氣候變化問題等國際社會共同課題進行合作。 菅義偉就自己訪美的時間表示：“雙方壹致同意盡快舉行會晤。”據悉，日本政府正在與美國方面協調明年1月20日美國總統就職儀式之後不久舉行美日首腦會談的方案。 被評價為“外交領域薄弱”的菅義偉希望盡快與拜登見面。但是日本媒體指出，在拜登在確定勝利後，日本發送祝賀信息在七國集團首腦中是最晚的，認為菅義偉外交上不成熟。

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