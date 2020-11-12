重視同盟合作的拜登時代，韓日矛盾不能再擱置. November. 12, 2020 07:51. . 據悉，韓國國家情報院院長樸智元10日會見日本首相菅義偉，提議繼1998年“金大中-小淵宣言”之後，再次發表韓日首腦間共同宣言。菅義偉首相對此的具體反應尚未公開，但日本媒體報道說，菅義偉要求“讓韓國方面創造恢復關系的契機”，可見是面露難色。 最近的韓日關系在既不是正式外交線上也不是非正式的國會線上，而是情報線成為信使的畸形外交中得到了明顯體現。本應默默無聞地行動的國家情報院院長公開透露總統的信息，這不能看作是正常的外交。盡管如此，韓日之間的接觸和對話還是值得慶幸的，這就是韓日關系的現狀。據說今天韓日議員聯盟所屬議員們訪日，因此只能期待進壹步的討論。 韓國大法院作出強制征用賠償判決後，韓日兩國度過了極端對立和矛盾、僵持的兩年，但依然互相推諉扯皮，絲毫沒有取得任何進展。雖然去年《韓日軍事情報保護協定》即將結束，韓日關系惡化，但特朗普總統沒有介入。也許對於以自己為中心的“獨角戲外交”來說，韓日矛盾只是沒有必要幹涉的煩心事。但拜登時代將完全不同。 美國當選總統拜登10日與加拿大和歐洲盟國首腦通話時表示：“我們回到了賽場。美國不是壹個人。”他宣布擺脫特朗普式單邊主義的美國優先主義，回歸加強同盟關系和多邊合作的自由主義國際路線，即重返國際領導崗位。於此，與韓國、日本的關系也不會例外。 拜登時代的開幕預示著為牽制中國而加強同盟、韓美日三角互助體制的鞏固化。拜登在任副總統時期的2013年，在日本首相安倍晉三參拜靖國神社時采取了堅決的態度，但2015年達成慰安婦協議時充當了斡旋者等，為消除糾紛發揮了自己應有的作用。 從韓日關系的起始和韓日矛盾的根源《韓日協定》起，到慰安婦協議，稱美國發揮了絕對的影響力，也不為過。拜登時代意味著這種傳統的東北亞外交的恢復與加強。對於持續的韓日矛盾，美國不會袖手旁觀。這可能超越單純的斡旋，而是扭動其中壹方之手。在此之前，韓日應積極尋求解決辦法。

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